Elegant spinner for interactive CLI apps

You probably want ora instead, which includes this spinner and handles the animation for you.

Install

npm install elegant-spinner

Usage

import elegantSpinner from 'elegant-spinner' ; import logUpdate from 'log-update' ; const frame = elegantSpinner(); setInterval( () => { logUpdate(frame()); }, 50 );

