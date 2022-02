Electron SSL Pinning

Prevents MITM in Electron applications.

What? MITM?

Installation

npm install electron-ssl-pinning

Usage

Retrive pinning config using following command

fetch-ssl-pinning-config google.com

Then apply this config to Electron session.

const { session } = require ( 'electron' ); const { createSslVerificator } = require ( 'electron-ssl-pinning' ); session.defaultSession.setCertificateVerifyProc( createSslVerificator([ { domain : '*.google.com' , fingerprints : [ 'sha256/fyFMxrkFMkcRq9nDQimG8gq8136Vbrzm5pQSMhRH2Os=' , 'sha256/vgzNVNTOzaG9Xl2ezIWgTCwfk6UiDXf96I/prQgfZBs=' ] } ]) );

License

Apache-2.0