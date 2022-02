run code easily inside of headless electron (chromium) windows from the command line

usage

npm i electron-prebuilt -g npm i electron-spawn -g echo "console.log('hello')" > foo.js electron-spawn foo.js

you can also export a function that takes arguments to get all the arguments passed in to your program:

echo "module.exports = function (args) { console.log(args) }" > foo.js electron-spawn foo.js bar baz outputs [ 'bar' , 'baz' ]

or you can use process.argv like an ordinary node program:

echo 'console.log(process.argv.slice(2))' > hello.js electron-spawn hello.js beep boop outputs: [ 'beep' , 'boop' ]

process.stdin works too:

process.stdin.on( 'data' , function ( buf ) { console .log( 'buf=' , buf) })

$ echo beep boop | electron-spawn stdin.js buf= <Buffer 62 65 65 70 20 62 6f 6f 70 0a>

api

var spawn = require('electron-spawn')

return a function that spawn electron

var electron = spawn(scriptname[, params..., execOptions])

returns a child process running electron with the given scriptname

params are a list of arguments passed to the process

execOptions is an object literal to set options on how the process gets spawned

var spawn = require ( 'electron-spawn' ) var electron = spawn( 'foo.js' , 'bar' , 'baz' , { detached : true }) electron.stderr.on( 'data' , function ( data ) { console .error(data.toString()) }) electron.stdout.on( 'data' , function ( data ) { console .log(data.toString()) })

limitations:

cannot automatically yet exit your program like how node does when you have no more activity on the event loop

But in your script you can call require('electron').remote.app.quit() to quit when it's done:

module .exports = function ( args ) { var img = new Image() img.onload = function ( ) { require ( 'electron' ).remote.app.quit() } img.src = 'http://example.com/cat.gif' }