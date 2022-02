Normalize electron keyboard shortcuts so they work on different operating systems.

is a function

is a function makes your electron keyboard shortcuts platform-agnostic

makes your electron keyboard shortcuts platform-agnostic can make them platform-specific too

can make them platform-specific too converts Option to Alt , because Alt exists on all platforms

converts to , because exists on all platforms converts CmdOrCtrl modifier to CommandOrControl

converts modifier to supports mixed-case modifiers like MediaPreviousTrack

supports mixed-case modifiers like capitalizes first letter of each modifier

capitalizes first letter of each modifier removes whitespace from shortcuts

removes whitespace from shortcuts converts hyphens (-) to plusses (+)

Installation

npm install electron-shortcut-normalizer --save

Usage

const normalize = require ( "electron-shortcut-normalizer" ) normalize( 'Ctrl+A' ) normalize( 'CommandOrControl+Z' , process.platform) normalize( 'CmdOrCtrl+a' , 'darwin' ) normalize( 'CmdOrCtrl+a' , 'win32' ) normalize( 'Option+Up' )

For more specific usage information, see test.js

See Also

Electron Accelerator docs

Electron Menu docs

Electron globalShortcut docs

Node.js process.platform docs

electron-localshortcut, a module to register/unregister a keyboard shortcut locally to a BrowserWindow instance, without using a Menu.

Tests

npm install npm test

Dependencies

None

Dev Dependencies

tape: tap-producing test harness for node and browsers

tap-spec: Formatted TAP output like Mocha's spec reporter

License

MIT

