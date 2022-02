Complete and up-to-date info about every release of Electron.

This package:

includes all GitHub Releases data about Electron.

does not include draft releases.

includes prereleases which are not published to npm.

tracks which versions are published to npm.

tracks npm dist-tags like latest and beta .

and . includes V8, Chromium, and Node.js version data.

includes GitHub-flavored HTML for each release's changelog.

ignores npm versions from the days before Electron was electron .

. is updated regularly.

Sources

This module collects metadata from various sources:

Installation

npm i electron-releases

Usage

The module exports an array of release objects:

const releases = require ( 'electron-releases' ) releases[ 0 ].tag_name releases.find( release => release.npm_dist_tag === 'latest' ) releases.find( release => release.npm_dist_tag === 'beta' )

Lite Version

The default export is about 75MB, as it includes a lot of metadata from the GitHub API like release assets.

If you just need the basic info like version numbers, npm dist tags, and publish dates, there's a much smaller (<500K) dataset you can use:

require ( 'electron-releases/lite.json' )

You can also get this at unpkg.com/electron-releases/lite.json

Data

Each release contains all the data returned by the GitHub Releases API, plus some extra properties:

version (String) - the same thing as dist_tag , but without the v for convenient semver comparisons.

(String) - the same thing as , but without the for convenient semver comparisons. npm_dist_tags (Array) - an array of npm dist-tags like "latest" or "beta" . Most releases will have an empty array for this property.

(Array) - an array of npm dist-tags like or . Most releases will have an empty array for this property. npm_package_name (String) - For packages published to npm, this will be electron or electron-prebuilt . For packages not published to npm, this property will not exist.

(String) - For packages published to npm, this will be or . For packages not published to npm, this property will not exist. total_downloads (Number) - Total downloads of all assets in the release that have a detectable platform in their filename like .zip , .dmg , .exe , .rpm , .deb , etc.

(Number) - Total downloads of all assets in the release that have a detectable platform in their filename like , , , , , etc. deps (Object) - version numbers for Electron dependencies. v8 (String) chromium (String) node (String) etc..

(Object) - version numbers for Electron dependencies.

This module is self-publishing. It runs in a GitHub Action cron job every six hours. A new version of this module is published if any of the following change:

number of Electron releases on GitHub

number of Electron releases on npm

npm electron@beta version

version npm electron@latest version

If none of these has changed, the build process aborts and runs again ten minutes later. For more detail, see script/release.sh

The Heroku app is also synced to the GitHub repo, so every push to the master branch will automatically deploy a new version of this app.

If you need to modify any file in the script folder, you'll also want to manually regenerate this module's output files. You can do so with the following steps:

Create a personal access token. Note that if Electron maintainers must enable SSO for the electron org for this token to work. Copy the .env.example file into a separate .env file. cp .env.example .env Paste your token into the GH_TOKEN field of the .env file. Build the module. npm run build Check if all tests passed: npm test

Tests

npm install npm test

License

MIT

