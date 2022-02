ElectronMockIPC

This is a mock library for ipcMain and ipcRenderer in Electron. They communicate with each other, so you can mock ipc methods in your tests without changing your production code.

Install

$ npm install

or

$ yarn add

Usage

This library can use in jest, and mocha.

At first, please create a file to mock:

import createIPCMock from 'electron-mock-ipc' const mocked = createIPCMock() const ipcMain = mocked.ipcMain const ipcRenderer = mocked.ipcRenderer export { ipcMain, ipcRenderer }

and save it as spec/mock/electron-mock.ts .

Jest

In Jest, please replace electron object using moduleNameMapper . Please override it in package.json .

"jest" : { "moduleNameMapper" : { "^electron$" : "<rootDir>/spec/mock/electron-mock.ts" } }

After that, all ipc objects are mocked, so you can write tests as below.

import { IpcMainEvent } from 'electron' import { ipcMain } from '~/spec/mock/electron-mock' import { targetMethod } from '~/src/target' describe( 'your test' , () => { it( 'should be received' , async () => { ipcMain.once( 'test-event' , ( event: IpcMainEvent, obj: string ) => { event.sender.send( 'response-test-event' , 'response' + obj) }) const res = await targetMethod() expect(res).toEqual( 'responsehoge' ) }) })

Mocha

In Mocha, you can not inject a mock object easily. So, please inject the ipcRenderer object in preload.js , and use preload.js to load electron.

import { ipcRenderer } from 'electron' import { ipcRenderer as mock } from '~/spec/mock/electron-mock' if (process.env.NODE_ENV === 'test' ) { global.ipcRenderer = mock } else { global.ipcRenderer = ipcRenderer }

preload.js is used to disable nodeIntegration, please refer here.

And write test.

import { IpcMainEvent } from 'electron' import { targetMethod } from '~/src/target' import { ipcMain } from '~/spec/mock/electron' import { describe, it } from 'mocha' import { expect } from 'chai' describe( 'your test' , () => { it( 'should be received' , async () => { ipcMain.once( 'test-event' , ( event: IpcMainEvent, obj: string ) => { event.sender.send( 'response-test-event' , 'response' + obj) }) const res = await targetMethod() expect(res).to.equal( 'responsehoge' ) }) })

Example

I prepared a test example, please refer here.

License

The software is available as open source under the terms of the MIT License.