Check if a string is a valid Electron accelerator and return a boolean. This module can be used to validate user defined accelerators before using them with MenuItems.

Installation

$ npm install

Usage

var isAccelerator = require ( "electron-is-accelerator" ); isAccelerator( "CommandOrControl+Shift+Z" ); isAccelerator( "CommandOrControl+F9" ); isAccelerator( "CommandOrContrl+F9" ); isAccelerator( "A+Z" );

License

The MIT License (MIT) Copyright (c) 2016 Thomas Brouard