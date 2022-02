Create a zip file with support for symlinks required by Electron on macOS.

Installation

npm i electron-installer-zip --save-dev npm i electron-installer-zip -g

Usage

electron-installer-zip <dir> <out> Options: --verbose Confused or trying to track down a bug and want lots of debug output? [boolean] [default: false ] -- help Show help [boolean]

var zip = require ( 'electron-installer-zip' ); var opts = { dir : 'dist/MongoDB Compass-darwin-x64/MongoDB Compass.app' , out : 'dist/' , }; zip(opts, function ( err, res ) { if (err) { console .error(err); process.exit( 1 ); } console .log( 'Zip file written to: ' , res); });

License

Apache 2.0