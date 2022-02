Global usage

Install globally using

npm install -g electron-icon-maker

To use

electron-icon-maker --input=/absolute/path/file.png --output=./relative/path/to/folder

Local usage

Install locally

npm install --save-dev electron-icon-maker

To use

./node_modules/.bin/electron-icon-maker --input=/absolute/path/file.png --output=./relative/path/to/folder

Arguments

- -output, -o = [String] Folder to create files - -input, -i = [String] Path to PNG file

Recommendations

Input file should be 1024px x 1024px or larger. Make sure it is a 1 to 1 aspect ratio on width to height.

Output structure