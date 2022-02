The main purpose of this was to be used with Electron built apps.

Features

Pageview

Event

Screenview

Transaction

Social

Exception

Refund

Purchase

Checkout Steps

Checkout Options

Item

User Timing Tracking

Custom function for the rest (send)

https://vacu.github.io/electron-google-analytics/

Getting started

Installation

npm i electron-google-analytics

Init Analytics(trackingID, { userAgent, debug, version }) import Analytics from 'electron-google-analytics' ; const analytics = new Analytics( 'UA-XXXXXXXX-X' );

Set (custom params) Analytics#set(key, value) analytics.set( 'uid' , 123 );

Remove parameter: analytics.set( 'uid' , null );

Pageview Analytics#pageview(hostname, url, title, clientID, sessionDuration) return analytics.pageview( 'http://example.com' , '/home' , 'Example' ) .then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; }); If you want to keep the session you need to specify the clientID . The clientID can be found in the promise response above.

Event Analytics#event(evCategory, evAction, { evLabel, evValue, clientID }) return analytics.event( 'Video' , 'play' , { evLabel : 'holiday' , evValue : 300 }) .then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Screenview Analytics#screen(appName, appVer, appID, appInstallerID, screenName, clientID) return analytics.screen( 'test' , '1.0.0' , 'com.app.test' , 'com.app.installer' , 'Test' ) .then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Transaction Analytics#transaction(trnID, { trnAffil, trnRev, trnShip, trnTax, currCode } = {}, clientID) return analytics.transaction( 123 ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Social Analytics#social(socialAction, socialNetwork, socialTarget, clientID) return analytics.social( 'like' , 'facebook' , 'home' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Exception Analytics#exception(exDesc, exFatal, clientID) return analytics.exception( 'IOException' , 1 ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Refund Analytics#refund(trnID, evCategory = 'Ecommerce', evAction = 'Refund', nonInteraction = 1, { prdID, prdQty } = {}, clientID) return analytics.refund( 'T123' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Purchase Analytics#purchase(hostname, url, title, transactionID, { trnAffil, trnRev, trnTax, trnShip, trnCoupon, prdID, prdName, prdCtg, prdBrand, prdVar, prdPos } = {}, clientID) return analytics.purchase( 'http://example.com' , '/test' , 'Test' , 'T123' , { prdID : 'P123' }).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Checkout Steps Analytics#checkout(hostname, url, title, checkoutStep, checkoutOpt, { prdID, prdName, prdCtg, prdBrand, prdVar, prdPrice, prdQty } = {}, clientID) return analytics.checkout( 'http://example.com' , '/test' , 'Test' , '1' , 'Visa' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Checkout Options Analytics#checkoutOpt(evCategory, evAction, checkoutStep, checkoutOpt, clientID) return analytics.checkoutOpt( 'Checkout' , 'Option' , '2' , 'FedEx' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Item Analytics#item(trnID, itemName, { itemPrice, itemQty, itemSku, itemVariation, currCode } = {}, clientID) return analytics.item( 123 , 'Test item' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

User Timing Tracking Analytics#timingTrk(timingCtg, timingVar, timingTime, { timingLbl, dns, pageDownTime, redirTime, tcpConnTime, serverResTime } = {}, clientID) return analytics.timingTrk( 'Category' , 'jsonLoader' ).then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

Send (for everything else for now) Analytics#send(hitType, params, clientID) return analytics.send( 'social' , { sa : 'social' , sn : 'facebook' , st : 'home' }) .then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; });

es5 usage

If you are not using tools like babel to use es6 with your application, you'll have to modify your code slightly. Below is an example of a test screen view that you can use out of the box with node.js

const Analytics = require ( 'electron-google-analytics' ); const analytics = new Analytics.default( 'UA-XXXXXXXX-X' ); function test ( ) { return analytics.screen( 'test' , '1.0.0' , 'com.app.test' , 'com.app.installer' , 'Test' ) .then( ( response ) => { return response; }).catch( ( err ) => { return err; }); } test();

Tests

cross-env TRACKING_ID= 'UA-XXXXXXXX-X' npm test

MIT