With Electron, turns a Canvas element into a Node Buffer.

This module uses Electron built-ins (native-image), so it is only useful within that environment.

Example

var canvasBuffer = require ( 'electron-canvas-to-buffer' ) var fs = require ( 'fs' ) var canvas = document .createElement( 'canvas' ) var context = canvas.getContext( '2d' ) context.fillRect( 0 , 0 , 50 , 50 ) context.fillStyle = 'red' context.fillRect( 50 , 10 , 30 , 20 ) var buffer = canvasBuffer(canvas, 'image/png' ) fs.writeFile( 'image.png' , buffer, function ( err ) { throw err })

You can run the above source through an Electron app with node-integration enabled. It should also work with chromeo (still experimental):

chromeo index.js

Install

npm install electron-canvas-to-buffer --save

Usage

buf = canvasBuffer(canvas, [type], [quality])

Returns a Buffer representing the specified canvas element. Parameters:

type (String) either "image/png" (default) or "image/jpeg"

(String) either (default) or quality (Number) for JPG, decides the encoding quality (default 0.9)

License

MIT, see LICENSE.md for details.