Electrode Documentation Generator

A custom metadata extractor for the Electrode framework.

Before getting started, please make sure you read the Developer Guide

Running it

electrode-docgen -- package ./ package .json --src ./src --metadata components.json

electrode-docgen -- package ./ package .json --src ./src --markdown components.md

Or in package.json

"scripts" : { ... "generate" : "npm run generate-metadata && npm run generate-documentation && npm run generate-demo" , "generate-metadata" : "electrode-docgen --package ./package.json --src ./src --metadata components.json" , "generate-documentation" : "electrode-docgen --package ./package.json --src ./src --markdown components.md" , "generate-demo" : "electrode-docgen --package ./package.json --src ./src --demo demo" }

Writing It

Standard Markdown format in the description.

Metadata

@component Fixie @import { Fixie }

Private components

@ private

Playgrounds

@playground Fixie `` <div> </ div > ``

And for noRender set to false .

@playground Fixie !noRenderFalse! `` <div> </ div > ``

NOTE: In order to generate documentation correctly there should not be any statements between your documentation comment and React class declaration, for e.g.

const foo = []; class Foo extends React . Component {...}

const foo = []; class Foo extends React . Component {...}

Auto generated demo

Issues

Before submitting an issue, please see the Issue Submission Guidelines

Contributing

If you're interested in contributing, see the Developer Guide's Contribution Guide

Built with ❤️ by Team Electrode @WalmartLabs.