< div > // 你的代码 ... // 使用树形穿梭框组件 < tree-transfer :title = "title" :from_data = 'fromData' :to_data = 'toData' :defaultProps = "{label:'label'}" @ add-btn = 'add' @ remove-btn = 'remove' :mode = 'mode' height = '540px' filter openAll > </ tree-transfer > </ div >

</ template >

< script > import treeTransfer from 'el-tree-transfer' export defult { data(){ return :{ mode : "transfer" , fromData :[ { id : "1" , pid : 0 , label : "一级 1" , children : [ { id : "1-1" , pid : "1" , label : "二级 1-1" , disabled : true , children : [] }, { id : "1-2" , pid : "1" , label : "二级 1-2" , children : [ { id : "1-2-1" , pid : "1-2" , children : [], label : "二级 1-2-1" }, { id : "1-2-2" , pid : "1-2" , children : [], label : "二级 1-2-2" } ] } ] }, ], toData :[] } }, methods :{ changeMode() { if ( this .mode == "transfer" ) { this .mode = "addressList" ; } else { this .mode = "transfer" ; } }, add(fromData,toData,obj){ console .log( "fromData:" , fromData); console .log( "toData:" , toData); console .log( "obj:" , obj); }, remove(fromData,toData,obj){ console .log( "fromData:" , fromData); console .log( "toData:" , toData); console .log( "obj:" , obj); } }, components :{ treeTransfer } } </ script >