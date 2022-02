< template > < div id = "app" > < el-tree-select :styles = "styles" v-model = "values" :selectParams = "selectParams" :treeParams = "treeParams" :treeRenderFun = "_renderFun" @ searchFun = "_searchFun" @ node-click = "_nodeClickFun" ref = "treeSelect" /> < el-select multiple v-model = "test" placeholder = "请选择" @ change = "_selectChange" > < el-option v-for = "item in treeParams.data" :key = "item.testId" :label = "item.name" :value = "item.testId" > </ el-option > </ el-select > </ div > </ template > < style > #app { display : flex; justify-content : space-between; width : 600px ; } </ style > < script > export default { name : 'App' , data() { return { styles : { width : '300px' }, test : '' , values : [ '11111' ], selectParams : { multiple : true , clearable : true , placeholder : '请输入内容' }, treeParams : { clickParent : false , filterable : true , 'check-strictly' : true , 'default-expand-all' : true , 'expand-on-click-node' : false , data : [], props : { children : 'child' , label : 'name' , disabled : 'disabled' , value : 'testId' } } }; }, mounted() { let data = [ { testId : '1' , name : '节点1' , disabled : true , child : [ { testId : '11111' , name : '子节点' } ] }, { testId : '2' , name : '节点2' , child : [ { testId : '222222' , disabled : true , name : '子节点' } ] }, { testId : '3' , name : '节点3' }, { testId : '4' , name : '节点4' }, { testId : '5' , name : '节点5' }, { testId : '6' , name : '节点6' } ]; this .treeParams.data = data; this .$refs.treeSelect.treeDataUpdateFun(data); }, methods : { _selectChange(val) { console .log(val, '<-select change' ); }, _nodeClickFun(data, node, vm) { console .log( 'this _nodeClickFun' , this .values, data, node); }, _searchFun(value) { console .log(value, '<--_searchFun' ); this .$refs.treeSelect.filterFun(value); }, _renderFun(h, { node, data, store }) { return ( < span class = 'custom-tree-node' > < span > {node.label} </ span > </ span > ); } }, components : { } }; </ script >