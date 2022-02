element-ui 的表格与无限滚动的结合(el-table + infinite-scroll)。

教程

此指令依赖于 element-ui@2.12.0,使用前请熟悉:

安装

npm install --save el-table-infinite-scroll

全局引入

import Vue from 'vue' ; import elTableInfiniteScroll from 'el-table-infinite-scroll' ; Vue.use(elTableInfiniteScroll);

局部引入

<script> import elTableInfiniteScroll from 'el-table-infinite-scroll'; export default { directives: { 'el-table-infinite-scroll': elTableInfiniteScroll } } </script>

组件中使用

<template> <el-table border height="400px" v-el-table-infinite-scroll="load" :data="tableData" > <el-table-column prop="date" label="日期" width="180"></el-table-column> <el-table-column prop="name" label="姓名" width="180"></el-table-column> <el-table-column prop="address" label="地址"></el-table-column> </el-table> </template> <script> import elTableInfiniteScroll from 'el-table-infinite-scroll'; const exampleData = new Array(10).fill({ date: '2016-05-02', name: '王小虎', address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄' }); export default { directives: { 'el-table-infinite-scroll': elTableInfiniteScroll }, data() { return { tableData: exampleData }; }, methods: { load() { this.$message.success('加载下一页'); this.tableData = this.tableData.concat(exampleData); } } }; </script> <style scoped> .el-table { width: 100%; } </style>

配置选项

参考 element-ui 官网 https://element.eleme.cn/#/zh-CN/component/infiniteScroll#attributes

贡献

感谢 JetBrains 支持我的免费开源许可证。