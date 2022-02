Sass framework Functional, Atomic, OOCSS-driven, layered, design-free, BEM-based, responsive and mighty

How to use

Install framework with NPM:

npm install ekzo --save

Import parts you would like to use, like:

@ import 'node_modules/ekzo/tools/index' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/assets' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/framework' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/misc' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/options' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/responsive' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/themes' ; @ import 'node_modules/ekzo/settings.defaults/typography' ; @ import 'node_modules/ekzo/base/normalize' ; @ import 'node_modules/ekzo/generic/shared' ; @ import 'node_modules/ekzo/generic/headings' ; @ import 'node_modules/ekzo/generic/text' ; @ import 'node_modules/ekzo/objects/grid' ; @ import 'node_modules/ekzo/helpers/flex' ; @ import 'node_modules/ekzo/helpers/spacing' ; @ import 'node_modules/ekzo/helpers/typography' ; @ import 'node_modules/ekzo/helpers/widths' ;

Imports should be layered in following order:

Refer to Kotsu style.scss as an example.

Requirements

Sass 3.4.2 or higher.

Autoprefixer is highly advised.

Browsers support

IE Edge Chrome Firefox Safari Opera Opera Mobile iOS Safari Android 10+ 12+ 21+ 28+ 6.1+ 12.1+ 12.1+ 7.1+ 4.4+

_ie.scss provides graceful regression for IE9 and below:

Grid, media and nav objects will fallback from flexbox to inline-block , table or float -based models.

to , or -based models. Flexbox alignment helpers will fallback to text-align and vertical-align to imitate intended alignment on inline-block -based grid, media and nav objects.

and to imitate intended alignment on -based grid, media and nav objects. ::placeholder and ::selection won't be styled nor displayed.

All this will help to maintain intended flow and alignment of elements as closely as possible, but some features will be limited, especially vertical alignment.

To use, include _ie.scss in stylesheet, which will be served only to IE9 and below with IE conditional comments.

Best used with

