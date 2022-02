eibd

A Node.js client for eib/knx daemon. Implements all functions of eibd client library needed for groupswrite/groupwrite, groupread and groupsocketlisten.

Install

npm install eibd

Test

npm test

Supported Datatypes

EIS 1 / DPT 1.xxx

EIS 2 / DPT 3.xxx

EIS 3 / DPT 10.xxx

EIS 4 / DPT 11.xxx

EIS 5 / DPT 9.xxx

EIS 6 / DPT 5.xxx

EIS 8 / DPT 2.xxx

EIS 9 / DPT 14.xxx

EIS 10.000 / DPT 7.xxx

EIS 10.001 / DPT 8.xxx

EIS 11 / DPT 12.xxx

EIS 11.001 / DPT 3.xxx

EIS 13 / DPT 4.xxx

EIS 14 / DPT 6.xxx

EIS 15 / DPT 16.xxx

DPT232

CLI Usage

View source code of cli tools as examples for usage.

groupwrite

./bin/groupwrite host port x/x/x 0..255

e.g. ./bin/groupwrite localhost 6270 1/2/3 100

./bin/groupwrite --socket path x/x/x 0..255

e.g. ./bin/groupwrite --socket /run/knx 1/2/3 100

groupswrite

./bin/groupswrite host port x/x/x 0..1

e.g. ./bin/groupswrite localhost 6270 1/2/4 1

./bin/groupswrite --socket path x/x/x 0..1

e.g. ./bin/grouspwrite --socket /run/knx 1/2/4 1

groupread

(issues a read request telegram to the bus, does not wait for an answer!)

./bin/groupread host port x/x/x

e.g. ./bin/groupread localhost 6270 1/2/4

./bin/groupread --socket path x/x/x

e.g. ./bin/groupread --socket /run/knx 1/2/4

Listening for group telegrams

./bin/groupsocketlisten host port

./bin/groupsocketlisten --socket path

