Vue Server Side Render Plugin for Egg.

Feature

Support Vue Server Side Render Mode And Vue Client Render Mode

Support Asset Render Layout by Nunjucks Or ejs Enigne

Support Vue Server Side Render Error, Auto Try Client Render

Support Static Resouce Auto Inject to Html

Install

$ npm i egg-view-vue-ssr --save

Document

https://www.yuque.com/easy-team/egg-vue

Usage

exports.vuessr = { enable : true , package : 'egg-view-vue-ssr' , };

Configuration

exports.vuessr = { };

doctype : {String} html content will auto add <!doctype html> , you can set doctype: ''

: {String} html content will auto add , you can set layout : {String} client render template, support renderString compile

: {String} client render template, support renderString compile manifest: {Object} static resource dependence, the content such as:

{ "app/app.js" : "/public/js/app/app.js" , "vendor.js" : "/public/js/vendor.js" , "deps" : { "app/app.js" : { "js" : [ "/public/js/vendor.js" , "/public/js/app/app.js" ], "css" : [ "/public/css/vendor.css" , "/public/css/app.css" ] } } }

injectCss : {Boolean} whether inject href css, default true

: {Boolean} whether inject href css, default true injectJs : {Boolean} whether inject src script, default true

: {Boolean} whether inject src script, default true injectRes : {Boolean} inline/inject css or js to file head or body. include location and src config inline {Boolean} true or false, default false location {String} headBefore, headAfter, bodyBefore, bodyAfter insert location, default headBefore url {String} inline file absolution path

: {Boolean} inline/inject css or js to file head or body. include location and src config inline {Boolean} true or false, default false location {String} headBefore, headAfter, bodyBefore, bodyAfter insert location, default headBefore url {String} inline file absolution path viewEngine egg-view render engine, only valid when renderAsset rendering,default nunjucks

egg-view render engine, only valid when renderAsset rendering,default nunjucks mergeLocals {Boolean} whether merge ctx locals to data, default true

{Boolean} whether merge ctx locals to data, default true crossorigin : {Boolean} js cross domain support for cdn js error catch, default false

: {Boolean} js cross domain support for cdn js error catch, default false fallbackToClient : {Boolean} fallback to client rendering if server render failed, default true

: {Boolean} fallback to client rendering if server render failed, default true cache : lru-cache options @see https://www.npmjs.com/package/lru-cache

: lru-cache options @see https://www.npmjs.com/package/lru-cache renderOptions : @see https://ssr.vuejs.org/en/api.html#renderer-options

: @see https://ssr.vuejs.org/en/api.html#renderer-options afterRender: afterRender hook html after render

Render

Server Render, Call render

when server render bundle error, will try client render**

exports.index = function * ( ctx ) { yield ctx.render( 'index/index.js' , { message : 'egg vue server side render' }); };

Server Render, Call renderToHtml

when server render bundle error, will try client render**

exports.index = function * ( ctx ) { const html = yield ctx.renderToHtml( 'index/index.js' , { message : 'egg vue server side render' }); ctx.body = html; };

Client Render, Call renderClient , Use Vue render layout

when client render, render layout exports.vuessr.layout by Vue

exports.client = function * ( ctx ) { yield ctx.renderClient( 'index/index.js' ,{ message : 'egg vue client render' }); };

Asset Render, Call renderAsset , Use render layout by viewEngine, default nunjucks

when asset render, you can render layout exports.vuessr.layout by viewEngine, default use egg-view-nunjucks

by viewEngine, default use you must install the specified engine dependence, such as egg-view-nunjucks or egg-view-ejs

or The context provides an asset object that can get js , css , state information. layout template

use default viewEngine nunjucks

exports.asset = function * ( ctx ) { yield ctx.renderAsset( 'index/index.js' , { message : 'egg vue asset render' }); };

scope render viewEngine config

exports.asset = function * ( ctx ) { yield ctx.renderAsset( 'index/index.js' , { message : 'egg vue asset render' }, { viewEngine : 'ejs' }); };

see config/config.default.js for more detail.

see egg-vue-asset-boilerplate examples

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT