React server side render solution for egg

Install

$ npm i egg-view-react-ssr --save

Usage

exports.reactssr = { enable : true , package : 'egg-view-react-ssr' , };

Version

node version > 8

config reactssr.layout default app/view/layout.html

default support react stateless component render (not support promise function callback)

node version > 6

config reactssr.layout default app/view/layout.js

default support promise function callback(not support react stateless component render)

egg-view-react-ssr depends on egg-view-react plugin

Configuration

exports.reactssr = { };

see config/config.default.js for more detail.

Render

Server Render, Call render

when server render bundle error, will try client render**

module .exports = app => { return class IndecController extends app . Controller { async index(ctx) { await ctx.render( 'home.js' , { message : 'egg react server side render' }); } }; };

Client Render, Call renderClient , Use React render layout

when client render, render layout exports.reactssr.layout by React

module .exports = app => { return class IndecController extends app . Controller { async index(ctx) { await ctx.renderClient( 'home.js' , { message : 'egg react client side render' }); } }; };

Asset Render, Call renderAsset , Use render layout by viewEngine, default nunjucks

when asset render, you can render layout exports.reactssr.layout by viewEngine, default use egg-view-nunjucks

by viewEngine, default use you must install the specified engine dependence, such as egg-view-nunjucks or egg-view-ejs

or The context provides an asset object that can get js , css , state information. layout template

use default viewEngine nunjucks

module .exports = app => { return class IndecController extends app . Controller { async index(ctx) { await ctx.renderAsset( 'home.js' , { message : 'egg react client asset render' }); } }; };

scope render viewEngine config

module .exports = app => { return class IndecController extends app . Controller { async index(ctx) { await ctx.renderAsset( 'home.js' , { message : 'egg react client asset render' }, { viewEngine : 'ejs' }); } }; };

Example

React Server Side Render egg-react-webpack-boilerplate

React TypeScript Server Side Render egg-react-typescript-boilerplate

React SSR Framework Example for Egg res-awesome

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT