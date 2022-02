Manage frontend assets in development and production.

Install

$ npm i egg-view-assets --save

Usage

Add egg-view-assets as plugin

exports.assets = { enable : true , package : 'egg-view-assets' , };

Configuration, you can see full example in egg-ant-design-pro.

exports.view = { mapping : { '.js' : 'assets' , }, }; exports.assets = { devServer : { command : 'roadhog dev' , port : 8000 , }, };

See config/config.default.js for more detail.

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT