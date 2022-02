Validate plugin for egg.

See parameter for more information such as custom rule.

Install

$ npm i egg-validate --save

Usage

exports.validate = { enable : true , package : 'egg-validate' , };

Configurations

egg-validate support all parameter's configurations, check parameter documents to get more infomations.

exports.validate = { };

const Controller = require ( 'egg' ).Controller; class HomeController extends Controller { async index() { const { ctx, app } = this ; ctx.validate({ id : 'id' }); const errors = app.validator.validate({ id : 'id' }, ctx.request.body); } } module .exports = HomeController;

Extend Rules

app.js

app.validator.addRule( 'jsonString' , (rule, value) => { try { JSON .parse(value); } catch (err) { return 'must be json string' ; } });

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT