tracer for egg.

Install

$ npm i egg-tracer

Usage

Enable tracer plugin:

exports.tracer = { enable : true , package : 'egg-tracer' , };

Build my own tracer

const Tracer = require ( 'egg-tracer' ); const counter = 0 ; class MyTracer extends Tracer { get tracerId() { return ` ${counter++} - ${ Date .now()} - ${process.pid} ` ; } }

Change the config to use MyTracer :

exports.tracer = { Class : require ( 'path/to/my_tracer.js' ), };

