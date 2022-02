蛋壳~给你的Egg加个壳~(该项目本人会持续维护,欢迎大家提Issues和加入微信群~)

快速开始

import { Controller } from 'egg' ; import { Get, Middleware } from 'egg-shell-decorators' ; import JwtValidator from '../middleware/jwt-validator' ; export default class UserController extends Controller { ( '/' ) ([ JwtValidator() ]) public getUser() { this .ctx.body = { name: 'super2god' }; } }

版本

版本 文档 上线时间 v1.6.0 点击跳转 2020-11-05 v1.6.0-beta 点击跳转 2020-09-10 v1.5.0 点击跳转 2020-07-28 v1.5.0-beta 点击跳转 2020-07-13 v1.0.7 点击跳转 2018-12-29

示例代码

蛋壳示例代码请查看该项目:egg-shell-example(蛋壳示例代码)。

import { Controller } from 'egg' ; import { Get, Post } from 'egg-shell-decorators' ; export default class UserController extends Controller { ( '/:id' ) public getUser({ params: { id } }) { this .ctx.body = `getUser: ${id} ` ; } ( '/' ) public createUser({ request: { body: { name, phone, age } } }) { this .ctx.body = { name, phone, age }; } }

