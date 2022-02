A session extension for store session in redis.

Install

$ npm i egg-session-redis egg-redis --save

Usage

This module dependent on egg-redis plugin, so we must enable both.

exports.sessionRedis = { enable : true , package : 'egg-session-redis' , }; exports.redis = { enable : true , package : 'egg-redis' , };

Configuration

If we only have one redis instance:

exports.redis = { client : { host : 'your redis host' , port : 'your redis port' , password : '' , db : '0' , }, agent : true };

If we have more than one redis instance, we need to configure which instance to be used as session store.

exports.redis = { clients : { session : { }, cache : { }, }, }; exports.sessionRedis = { name : 'session' , };

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT