Session plugin for egg, based on koa-session.

Install

$ npm i egg-session --save

Usage

egg-session is a built-in plugin in egg and enabled by default.

exports.session = true ;

External Store

egg-session support external store, you can store your sessions in redis, memcached or other databases.

For example, if you want to store session in redis, you must:

Dependent egg-redis npm i --save egg-redis Import egg-redis as a plugin and set the configuration exports.redis = { enable : true , package : 'egg-redis' , }; exports.redis = { }; Implement a session store with redis module .exports = app => { app.sessionStore = { async get (key) { const res = await app.redis.get(key); if (!res) return null ; return JSON .parse(res); }, async set (key, value, maxAge) { if (!maxAge) maxAge = 24 * 60 * 60 * 1000 ; value = JSON .stringify(value); await app.redis.set(key, value, 'PX' , maxAge); }, async destroy(key) { await app.redis.del(key); }, }; };

Once you use external session store, session is strong dependent on your external store, you can't access session if your external store is down. Use external session stores only if necessary, avoid use session as a cache, keep session lean and stored by cookie!

Configuration

Support all configurations in koa-session.

logValue

Support not to print the session value when session event trigger log . Default to be true .

View the default configurations

Questions & Suggestions

Please open an issue here.

License

MIT