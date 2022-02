基于 Egg + React + Webpack 服务端渲染 SSR (Server Side Render) 和 前端渲染 CSR (Client Side Render) 工程骨架项目。文档请见: Egg + React 工程解决方案 。

功能性需求或者Bug问题, 欢迎大家 PR 完善, 如果你需要了解更多信息,请加QQ群: 433207205(备注:Node.js).

因该项目包含了多种实现, 提供多种例子实现,为防干扰, 特提供纯净版本用于实际项目开发, 请自行选用。

egg-react-webpack-boilerplate Egg + React 多种特性功能模板。

egg-react-webpack-mpa-boilerplate Egg + React 多页渲染模板。

egg-react-webpack-spa-boilerplate Egg + React + React-Router + React 单页面服务端渲染模板。

egg-react-webpack-asset-boilerplate Egg + React 前端 asset 渲染方案。

egg-react-webpack-html-boilerplate Egg + React 静态 HTML 渲染方案。

egg-react-typescript-boilerplate Egg + React + TypeScript 项目。

Egg + Rax SSR 多页面服务端渲染方案 Rax

res-awesome Egg + React 上层框架解决方案。

以上项目,你可以通过 easywebpack-cli 初始化。

npm run boot npm run dev

cd packages/egg-react-webpack-boilerplate npm install npm run dev

