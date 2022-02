Egg logger.

Including two base class, Logger and Transport :

Transport: Save log to file, stdout/stderr and network.

Logger: A logger can contains multi transports.

Install

$ npm i egg-logger

Usage

Create a Logger and add a file Transport .

const Logger = require ( 'egg-logger' ).Logger; const FileTransport = require ( 'egg-logger' ).FileTransport; const ConsoleTransport = require ( 'egg-logger' ).ConsoleTransport; const logger = new Logger(); logger.set( 'file' , new FileTransport({ file : '/path/to/file' , level : 'INFO' , })); logger.set( 'console' , new ConsoleTransport({ level : 'DEBUG' , })); logger.debug( 'debug foo' ); logger.info( 'info foo' ); logger.warn( 'warn foo' ); logger.error( new Error ( 'error foo' ));

Enable / Disable Transport

logger.disable( 'file' ); logger.info( 'info' ); logger.enable( 'file' ); logger.info( 'info' );

Duplicate

Duplicate error log to other logger.

Accept an options.excludes to special whether excludes some tranports.

logger.duplicate( 'error' , errorLogger, { excludes : [ 'console' ]}); logger.error( new Error ( 'print to errorLogger' ));

Redirect

Redirect special level log to other logger.

oneLogger.redirect( 'debug' , debugLogger);

Reload

logger.reload();

Custom Transport

You can make your own Transport for logging,e.g.: send log to your logging server.

const urllib = require ( 'urllib' ); const Transport = require ( 'egg-logger' ).Transport; class UrllibTransport extends Transport { log(level, args, meta) { const msg = super .log(level, args, meta); return urllib.request( 'url?msg=' + msg); } } const logger = new Logger(); logger.set( 'remote' , new UrllibTransport({ level : 'DEBUG' , })); logger.info( 'info' );

Console logger level

set environment NODE_CONSOLE_LOGGRE_LEVEL = 'INFO' | 'WARN' | 'ERROR'

License

MIT