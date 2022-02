[![David deps][david-image]][david-url]

Init egg app helper tools.

Install

$ npm i egg-init -g $ egg-init -h

Create a simple type application

$ egg-init -- type simple [dest]

Or select a boilerplate by yourself

$ egg-init dest ? Please select a boilerplate type (Use arrow keys) ❯ simple - Simple egg app plugin - egg plugin

Command

Usage : egg-init [dir] --type=simple Options: --type boilerplate type [string] --dir target directory [string] --force, -f force to override directory [boolean] --template local path to boilerplate [string] --package boilerplate package name [string] --registry, -r npm registry, support china/npm/custom, default to auto detect [string] --silent don 't ask, just use default value [boolean] --version Show version number [boolean] -h, --help Show help [boolean]

Custom a boilerplate

We use npm package to manager boilerplate, you can follow this steps:

Create a new repo like egg-boilerplate-plugin

Put all files under boilerplate dir

Use egg-init --template=PATH to check

index.js can define variables which can be useed on template, like {{name}} , but \{{name}} will ignore. module .exports = { name : { desc : 'package-name' , }, pluginName : { desc : 'plugin-name' , default (vars) { return vars.name; }, filter(v) { return 'egg-' + v; }, }, description : { desc : 'my best plugin' , }, author : { desc : 'author' , default : 'eggjs team' }, };

Write unit test, see npm scripts at egg-boilerplate-simple

Add your package name to egg-init-config's package.json config.boilerplate property

Publish your package to npm

License

MIT

