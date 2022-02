Feature

Document generator using hexo

API document generator using jsdoc

Deploy to gh-pages

Local development

Theme for Egg.js

Usage

Installation

npm i egg-doctools --save-dev

Only support egg framework, see structure below

|- index.js |- docs | |- source | | |- _data | | | |- guide_toc.yml <- toc links | | | `- menu.yml <- menu links | | |- en <- english document | | ` - zh-cn <- chinese document | `- _config.yml <- hexo config ` - package.json

Run doctools build to generate document to ${baseDir}/run/doctools .

Commands

doctools build : build document

: build document doctools server : local development

: local development doctools deploy : deploy to gh-pages

License

MIT