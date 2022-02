Quick View

export class HomeController extends Controller { ( '/' ) hi() { return `hi, egg` ; } }

接入

安装 egg-controller 插件

tnpm i -S egg-controller

export default { ... aop: { enable: true , package: 'egg-aop' , }, controller: { enable: true , package: 'egg-controller' , }, ... };

新项目使用

默认配置下,在 app/controller 中创建 controller 文件:

export class HomeController extends Controller { ( '/api/xxx' , { name: '获取XXX数据' }) async getXXX(size: number , page: number ) { return 'homeIndex' ; } }

路由定义

支持形式:

( '/api/xxx' ) ( 'POST /api/xxx' ) ( 'PUT /api/xxx' , { name: '修改xxx' }) ({ url: '/api/xxx' , method: 'GET' name: '获取xxx' })

export interface RouteMetadataType<ExtType = any> { name?: string ; method?: MethodType | MethodType[]; url?: string | RegExp | string [] | RegExp [] | ( ( app: Application ) => string ); /** 路由描述,仅收集 */ description ?: string ; /** 路由中间件 */ middleware ?: MiddlewareType []; /** 路由扩展信息,仅收集 */ extInfo ?: ExtType ; /** 路由方法抛出异常时回调 */ onError ?: ( ctx: Context, error: Error ) => void ; encrypt?: boolean ; }

路由级中间件

函数类型跟 egg 定义稍有不同:

(app: Application, typeInfo: RouteType) => (ctx: any, next: any) => any

在路由定义的中间件跟全局的中间件区别在于范围,全局中间件更适合大规模的统一处理,用来统一处理特定业务功能接口就大材小用了,还需要设置过滤逻辑,甚至需要在 config 中设置黑白名单。而路由级中间件适合只有部分接口需要的统一处理,配合从 @route 上收集的类型信息处理更佳。

参数解析

函数参数来源按顺序优先级从 param、query、body 获取,目前支持 Number 、 Date 、 Boolean 、 Object/any (自动尝试反序列化) 的格式化,支持 bracket 格式数组 query 传参。

插件还提供了 FromBody , FromParam , FromQuery , FromHeader 注解可限定参数的获取路径,并支持名称映射。

( '/api/xxx/:id' , { name: '获取xxx' }) async getXXX( id: number , ( 'filter_type' ) filterType: string , ) { return this .xxxService.getXXX(id, filterType); }

参数校验

有时参数是复杂对象为了防止恶意构造数据,需要对数据格式做深度检测,引入了参数校验库,parameter,通过它来解决复杂的校验问题。

export class HomeController { ( '/api/xxx' , { name: '获取XXX数据' , validateMetaInfo: [{ name: 'data' , rule: { type : 'object' , str: { type : 'string' , max: 20 }, count: { type : 'number' , max: 10 , required: false }, }, }] }) async getXXX(data: { str: string , count?: number }>) { return data.str; } }

方法返回值

不再需要 this.ctx.body = 的形式,直接 return 需要返回的结果即可,当返回不为 undefined 将会赋值给 this.ctx.body 。其他 this.render 等不变。

类级声明

使用 @controller 可对路由所属的类进行定义,支持类级中间件及 RESTful 风格支持。

详细文档

已有项目接入

使用 @route() decorator 形式

替换掉原有的路由定义文件,每个 Controller 需要是类形式

将路由方法内获取参数代码去除,在函数参数部分声明路由参数

直接 return 返回结果替代 this.ctx.body 赋值

生成前端 SDK

支持模板生成,如果没有找到模板,会在 SDK 生成目录生成默认模板。 开发时 在配置中开启即可,根据需要自定义其他配置。 打包时 在配置中配置开启,则会在启动时生成,也可使用 egg-controller gensdk 命令手动生成前端 SDK。

详细文档

运行时数据

应用启动后会在 run/route_map.json 写入路由信息,并输出符合 OpenAPI 3.0 标准的接口数据到 run/openapi_3.json

异常定义

在 egg-controller/error 下定义了一些基础异常类型,可直接使用,也可根据需求继承后使用。

类型 定义 BadRequestError 状态码 400 ForbiddenError 状态码 403 NotFoundError 状态码 404 UnauthorizedError 状态码 401 ServerError 状态码 400(为了前端有错误 message),realStatus 500

权限

权限可继承 BaseAuth ,实现自定义的权限拦截

export class NeedParamAuth extends BaseAuth { async has(id: string ): Promise < boolean > { return id === '123' ; } } ({ prefix: '/auth' }) export class AuthController extends Controller { ({ auth: [NeedParamAuth] }) needParamOk(id: string ) {} }