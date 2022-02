editor

Launch $EDITOR in your program.

example

var editor = require ( 'editor' ); editor( 'beep.json' , function ( code, sig ) { console .log( 'finished editing with code ' + code); });

node edit.js

finished editing with code 0

methods

var editor = require ( 'editor' )

Launch the $EDITOR (or opts.editor ) for file .

When the editor exits, cb(code, sig) fires.

install

With npm do:

npm install editor

license

MIT