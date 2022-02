A wepback plugin to verify ECMAScript version for bundle files.

This plugin is intended to verify that bundle files don't include unsupported syntaxes, so I encourage to enable this only on a production build.

Install

% npm install --save-dev ecma-version-validator-webpack-plugin

How to use

Add a ECMAVersionValidatorPlugin instance into a plugins field in webpack.config.js

webpack.config.js

const { ECMAVersionValidatorPlugin } = require ( "ecma-version-validator-webpack-plugin" ); module .exports = { plugins : [ new ECMAVersionValidatorPlugin( ) ], }

Options

constructor

options.ecmaVersion This is a target ECMAScript version you expect. See the avaiable versions in the Acorn's documentation. The default version is 5 (ES5).

options.test A RegExp pattern to apply this plugin. The default value is /\.(m)?js$/ .



LICENCE