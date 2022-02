It collects all geo-jsons in javascript of all 370 provincial cities in 28 provinces and acts as a static asset to jupyter-echarts or your echarts collection.

!!! note

This repo is not associated with Apache ECharts (incubating) project

Feature highlights

City shape with and without internal borders City shape in js and json formats.

Installation

npm i echarts-china-cities-js

echarts usage

< html > < head > < meta charset = "utf-8" /> < style > .citymap { width : 100% ; height : 100% ; } </ style > < script src = "https://echarts-maps.github.io/echarts-china-cities-js/echarts.min.js" > </ script > < script src = "https://echarts-maps.github.io/echarts-china-cities-js/js/shape-with-internal-borders/jiang1_xi1_nan2_chang1.js" > </ script > </ head > < body > < div id = 'nan2_chang1' class = 'citymap' > </ div > < script src = 'https://echarts-maps.github.io/echarts-china-cities-js/demo.js' > </ script > < script > make_city( '南昌' , 'nan2_chang1' ); </ script > </ body > </ html >

pyecharts usage

Featuring Cities(or for Single Download)

Cities:

安徽: 安庆, 蚌埠, 亳州, 池州, 滁州, 阜阳, 合肥, 淮北, 淮南, 黄山, 六安, 马鞍山, 宿州, 铜陵, 芜湖, 宣城 福建: 福州, 龙岩, 南平, 宁德, 莆田, 泉州, 三明, 厦门, 漳州 甘肃: 白银, 定西, 甘南藏族自治州, 嘉峪关, 金昌, 酒泉, 兰州, 临夏回族自治州, 陇南, 平凉, 庆阳, 天水, 武威, 张掖 广东: 潮州, 东莞, 东沙群岛, 佛山, 广州, 河源, 惠州, 江门, 揭阳, 茂名, 梅州, 清远, 汕头, 汕尾, 韶关, 深圳, 阳江, 云浮, 湛江, 肇庆, 中山, 珠海 广西: 百色, 北海, 崇左, 防城港, 贵港, 桂林, 河池, 贺州, 来宾, 柳州, 南宁, 钦州, 梧州, 玉林 贵州: 安顺, 毕节, 贵阳, 六盘水, 黔东南苗族侗族自治州, 黔南布依族苗族自治州, 黔西南布依族苗族自治州, 铜仁, 遵义 海南: 白沙黎族自治县, 保亭黎族苗族自治县, 昌江黎族自治县, 澄迈县, 儋州, 定安县, 东方, 海口, 乐东黎族自治县, 临高县, 陵水黎族自治县, 琼海, 琼中黎族苗族自治县, 三沙, 三亚, 屯昌县, 万宁, 文昌, 五指山 河北: 保定, 承德, 邯郸, 衡水, 廊坊, 秦皇岛, 石家庄, 唐山, 邢台, 张家口 河南: 安阳, 沧州, 鹤壁, 济源, 焦作, 开封, 洛阳, 南阳, 平顶山, 濮阳, 三门峡, 商丘, 漯河, 新乡, 信阳, 许昌, 郑州, 周口, 驻马店 黑龙江: 大庆, 大兴安岭地区, 哈尔滨, 鹤岗, 黑河, 鸡西, 佳木斯, 牡丹江, 七台河, 齐齐哈尔, 双鸭山, 绥化, 伊春 湖北: 鄂州, 恩施土家族苗族自治州, 黄冈, 黄石, 荆门, 荆州, 潜江, 神农架林区, 十堰, 随州, 天门, 武汉, 仙桃, 咸宁, 襄阳, 孝感, 宜昌 湖南: 常德, 长沙, 郴州, 衡阳, 怀化, 娄底, 邵阳, 湘潭, 湘西土家族苗族自治州, 益阳, 永州, 岳阳, 张家界, 株洲 吉林: 白城, 白山, 长春, 吉林, 辽源, 四平, 松原, 通化, 延边朝鲜族自治州 江苏: 常州, 淮安, 连云港, 南京, 南通, 苏州, 宿迁, 泰州, 无锡, 徐州, 盐城, 扬州, 镇江 江西: 抚州, 赣州, 吉安, 景德镇, 九江, 南昌, 萍乡, 上饶, 新余, 宜春, 鹰潭 辽宁: 鞍山, 本溪, 大连, 丹东, 抚顺, 阜新, 葫芦岛, 锦州, 辽阳, 盘锦, 沈阳, 铁岭, 营口, 朝阳 内蒙古: 阿拉善盟, 巴彦淖尔, 包头, 赤峰, 鄂尔多斯, 呼和浩特, 呼伦贝尔, 通辽, 乌海, 乌兰察布, 锡林郭勒盟, 兴安盟 宁夏: 固原, 石嘴山, 吴忠, 银川, 中卫 青海: 果洛藏族自治州, 海北藏族自治州, 海东, 海南藏族自治州, 海西蒙古族藏族自治州, 黄南藏族自治州, 西宁, 玉树藏族自治州 山东: 滨州, 德州, 东营, 菏泽, 济南, 济宁, 莱芜, 聊城, 临沂, 青岛, 日照, 泰安, 威海, 潍坊, 烟台, 枣庄, 淄博 山西: 长治, 大同, 晋城, 晋中, 临汾, 吕梁, 朔州, 太原, 忻州, 阳泉, 运城 陕西: 安康, 宝鸡, 汉中, 商洛, 铜川, 渭南, 西安, 咸阳, 延安, 榆林 四川: 阿坝藏族羌族自治州, 巴中, 成都, 达州, 德阳, 甘孜藏族自治州, 广安, 广元, 乐山, 凉山彝族自治州, 泸州, 眉山, 绵阳, 南充, 内江, 攀枝花, 遂宁, 雅安, 宜宾, 资阳, 自贡 西藏: 阿里地区, 昌都, 拉萨, 林芝, 那曲地区, 日喀则, 山南 新疆: 阿克苏地区, 阿拉尔, 阿勒泰地区, 巴音郭楞蒙古自治州, 北屯, 博尔塔拉蒙古自治州, 昌吉回族自治州, 哈密, 和田地区, 喀什地区, 可克达拉, 克拉玛依, 克孜勒苏柯尔克孜自治州, 昆玉, 石河子, 双河, 塔城地区, 铁门关, 图木舒克, 吐鲁番, 乌鲁木齐, 五家渠, 伊犁哈萨克自治州 云南: 保山, 楚雄彝族自治州, 大理白族自治州, 德宏傣族景颇族自治州, 迪庆藏族自治州, 红河哈尼族彝族自治州, 昆明, 丽江, 临沧, 怒江傈僳族自治州, 普洱, 曲靖, 文山壮族苗族自治州, 西双版纳傣族自治州, 玉溪, 昭通 浙江: 杭州, 湖州, 嘉兴, 金华, 丽水, 宁波, 衢州, 绍兴, 台州, 温州, 舟山 直辖市: 澳门, 北京, 重庆, 上海, 天津, 香港

Development

Please use python

pip install -r requirements npm install python makedemo.py gulp

data flow

makedemo: src -> geojson and js folder with shapes gulp: geojson -> shape-only js and geojson

Test

pip install test /requirements.txt npm test

License

The geojson files are downloaded from AMap.com(高德地图) via echarts-map-tool, hence are subjected to AMap's service and content license.

No content right have been transferred to you and you shall engage AMap.com before making commercial applications using the files in this package. No Liability nor Guarantee were given for any error or flaws in the downloaded files.

This projects is NOT associated with official Apache ECharts (incubating) project and is independently maintained by @chfw.

Free usage instructions

Similiar to google's map data, it is free as long as the public's access to your files are free.

This bundling code(makedemo.py) is MIT license.