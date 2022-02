##eazy-logger

tFunk + String Substitution

##Install

$ npm install eazy-logger

##Usage

var logger = require ( "eazy-logger" ).Logger({ prefix : "{blue:[}{magenta:easy-logger}{blue:] }" , useLevelPrefixes : true });

logger.debug( "Debugging Msg" ); logger.info( "Info statement" ); logger.warn( "A little warning with string %s" , "substitution" ); logger.error( "an error occurred in file: {red:%s}" , "/users/awesomedev/file.js" );

logger.log( "error" , "Use {green:built-in} %s" , "String substitution" );