Eater

Eater is Ea sy t est runn er . Eater has one simple rule.

If test file outputs `stderr` message, the test failed.

#Features

Multi-process: All eater test files run as separate processes and eater does not launch too many processes more than CPU-core number.

Easy mock: An eater test does not affect the other tests, but mock object sometimes kills your test.

Happy async: eater aims is here to handle async test well. Each eater files will run in Node.js child_process, so the tests always should be async first. If your tests mix sync and async tests, you will have a headache to maintain the tests.

How to use

1. Install

npm install eater -g

2. Write some tests

const assert = require ( 'assert' ); assert( 1 === 2 );

Run

eater

eater --dir and --ext and --glob

eater searches JavaScript files under process.cwd()/test dir by default. If you want to change the dir, use --dir option.

$ eater

And if you changed test file extension, like .jsx/.es6/.test.js , you use --ext option.

$ eater

eater can find test files using glob pattern match. you use --glob option.

$ eater --glob * */__test/* */* .js

file

eater test /sometest.js test /foo.js test /bar.jd

If you are power-assert user

1. install power-assert and espower-loader

npm install eater -D npm install power-assert espower-loader -D

2. enable power-assert

require ( 'espower-loader' )({ cwd : process.cwd(), pattern : 'test/**/*.js' });

3. run tests with --require

eater --require ./script/ enable -power-assert.js

If you are babel(JSX) user

1. install babel-register or active-cache-babel-register

npm install eater -D npm install babel-register -D

or

npm install eater -D npm install active-cache-babel-register -D

Note: active-cache-babel-register improves babel transpilation performance.

2. enable babel

require ( 'babel-register' )({ ignore : ( file ) => { if (file.match( /node_modules/ )) return true ; return false ; } });

3. run tests with --require

eater --require ./script/ enable -babel.js

if you are power-assert and babel user:

1. install babel-preset-power-assert

$ npm install babel-preset-power- assert -D

2. write your .babelrc

{ "presets" : [ "es2015" , "babel-preset-power-assert" ] }

3. run tests with --require

eater --require ./script/ enable -babel.js

Coverage

1. install nyc instead of istanbul

npm install nyc -D

2. run test with nyc

nyc eater

eater runner settings

eater reads the arguments from settings.

package.json

.eaterrc

{ "name" : "eaterDemo" , "version" : "1.0.0" , "scripts" : { "test" : "eater" }, "eater" : { "dir" : "test/core" , "require" : [ "./enable-power-assert.js" , "./enable-jsx.js" ] } }

.eaterrc is JSON5 format so you can write comment and trailing commas.

{ dir : "test/core" , require : [ "./enable-power-assert.js" , "./enable-jsx.js" , ], }

runner

If you would like to use test runner, eater has test function.

const calc = require ( '../foo/bar/calc' ); const test = require ( 'eater/runner' ).test; const assert = require ( 'assert' ); test( 'give 2 arguments return sum' , () => { const result = calc.sum( 1 , 2 ); assert(result === 3 ); }); test( 'give 2 arguments return sum on async' , () => { const result = calc.sumAsync( 1 , 2 ); result.then( ( value ) => { assert(value === 3 ) }); });

Note that each subtests also run as separated processes, you don't have to care about sync/async stuff.

Use custom reporter

npm install eater-pacman-reporter eater --reporter eater-pacman-reporter

Custom Reporters

Exclusive feature

The exclusivity feature allows you to run only the specified test code by adding // eater:only comment on top of your test code. Here's an example.

const test = require ( 'eater/lib/runner' ).test; const mustCall = require ( 'must-call' ); const assert = require ( 'power-assert' ); test( 'only is executed' , () => { assert( true ); });

And if you need to exclude your test case, only function is helpful.