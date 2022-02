EasyVK (VKontakte API Manager) v2.0 (DEPRECATED)

This package has been deprecated and will no longer be supported.

This library helps you easily create a javascript application with VKontakte API! Official VK API: vk.com/dev/

Для русскоязычных

Данная библиотека создана для того, чтобы VKontakte API имел удобную поддержу на node.js. С помощью этой библиотеки вы можете делать все, что позволяет официально ВКонтакте API, и не только. Так как я предполагаю, что большинство людей, кто скачивает - владеют русским с рождения, то я написал документацию для этого модуля на этом языке. Если вы хотите помочь в развитии этой библиотеки, вступайте в наше сообщество и предлагайте, что можно улучшить и добавить. Если вы хотите помочь нам кодом - делайте это на github. Ниже написано, что можно делать при помощи EasyVK.

Installing

Download and install Node.js. Create a project and install easyvk with npm :

npm i easyvk --save

Yarn installation

If you are using a yarn package manager, you can add easyvk to project so

yarn add easyvk

Example usage

You can test the library without installing on npm runkit. Copy this code and paste it in the code area, don't forget to change username and password.

const easyvk = require ( "easyvk" ) easyvk({ username : 'your_login' , password : 'your_password' , save : false , clientId : 'YOUR_CLIENT_ID' , clientSecret : 'YOUR_CLIENT_SECRET' }).then( vk => { let me = vk.session.user_id || 356607530 vk.call( 'messages.send' , { message : 'Hi' , user_id : me, random_id : easyvk.randomId() }).then( ( vkr ) => console .log(vkr)) }).catch( console .error)

EasyVK can help you

Create Bots

Manage groups

Use LongPoll: Bots LongPoll (groups) and User LongPoll

Create high loading projects with highload mode

Use Callback API (like creating your server to listen to group events)

(like creating your server to listen to group events) Manage your stream based on official Streaming API , listen to events and collect data to create statistic and metrics

, listen to events and collect data to create statistic and metrics Upload your files to the server

Call official VKontakte API methods

Use my widgets - non-official instruments for everyday tasks

Use helpers - utility for creating something that you need everyday

Use saved session, cache data to saved session

Catch errors like Captcha error and others

Configure all that you want or not (utils can bee disabled or enabled by you)

EasyVK provide

Promises and async / await based library

Authentication support: groups, users, applications, password + username

Informative documentation

Regular updates and support for newest features

Two factor authentication support

Easy working with captcha errors and captcha handlers

Easy customize your requests and easy control them

You can read documentation here

Что дает EasyVK

Узнайте, зачем Вам может понадобиться Easy VK, и что именно он может вам дать!

Режим параллельных запросов

В Easy VK есть режим highload , включая который, вы сможете использовать все возможности API ВКонтакте даже при большом количестве запросов. Этот режим дает знать библиотеке, что все запросы необходимо выполнять через метод execute, который выполняет до 25 запросов в секунду.

Может пригодиться чат-ботам, в которых сообщений в тысячи раз больше, чем пользователей.

easyvk({ token : "{GROUP_TOKEN}" , reauth : true , mode : 'highload' || { timeout : 10 , name : 'highload' } }).then( async (vk) => { let connection = await vk.bots.longpoll.connect(); connection.on( 'message_new' , console .log); });

Плагины

Теперь в Easy VK будет поддерживаться разработка новых плагинов. Функционал API для плагинов будет дополняться по мере просьб и нужд разработчиков, я всегда буду рад обновлениям.

vk.use( async ({thread, next}) => { if (thread.method == "messages.send" ) { thread.methodType = "post" ; if ( Number (thread.query.v) >= 5.90 ) { thread.query.random_id = easyvk.randomId(); } } await next(); });

Client Credentials Flow и авторизация по приложению

easyvk({ clientId : '{APP_SECRET_CODE}' , clientSecret : '{CLIENT_SECRET_CODE}' , utils : { streamingAPI : true } }).then( ( vk ) => { const StreamingAPI = vk.streamingAPI return StreamingAPI.connect().then( ( connection ) => { connection.getRules().then( ( vkr ) => { console .log(vkr.rules); }); connection.on( "post" , console .log); }); });

LongPoll API

Создавайте своих чат-ботов с помощью Easy VK и его возможностей LongPoll API

vk.bots.longpoll.connect({ forGetLongPollServer : { grop_id : vk.session.group_id } }).then( ( connection ) => { connection.on( "message_new" , (msg) => { vk.call( "messages.send" , { peer_id : msg.from_id, message : "Reply it!" , random_id : easyvk.randomId() }).catch( console .error); }); }); vk.longpoll.connect({}).then( ( connection ) => { connection.on( "message" , (event) => { console .log(event); }); connection.addEventCodeListener( 3 , (eventChangeState) => { console .log(eventChangeState); }); });

Streaming API

Собирайте статистические данные о популярности тех или инных продуктов, проектов - чего угодно! Это позволит Вам знать, о чем пишут пользователи ВКонтакте, и кто из них - ваши клиенты!

easyvk({ clientId : '{APP_SECRET_CODE}' , clientSecret : '{CLIENT_SECRET_CODE}' , utils : { streamingAPI : true } }).then( vk => { vk.streamingAPI.connect( ( stream ) => { stream.initRules({ key1 : 'кошка' , key2 : 'собака -кот' }).then( ( changes ) => { console .log(changes.changedRules, changes.deletedRules, changes.addedRules); stream.on( "post" , (postEvent) => { console .log( "Post info: " , postEvent); }); }); }); })

Callback API

Создавайте чат-ботов (и не только) с помощью Callback API, имея собственный сервер с открытым доступом в интернете.

easyvk.callbackAPI.listen({ port : process.env.PORT || 8080 , groups : [ { groupId : 11 , confirmCode : 'TestConfirmationCode' , secret : 'GroupPassword' }, { } ] }).then( ( connection ) => { connection.on( 'message_new' , (msg) => { console .log(msg.group_id); }); }).catch( console .error);

Все остальное находится на сайте-документации проекта.