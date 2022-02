Easycanvas

Easycanvas是一个同时支持2D和3D渲染、轻量、高效、MVVM模式的渐进式canvas渲染库。提供了基于组件的开发方式,支持JSX写法,可在浏览器、微信小游戏和小程序中使用,并具备Chrome插件来便于开发(包括数据结构的显示、对canvas中某个元素的样式进行调整等),也支持物理引擎、3D模型渲染等插件的渐进式引入。

浏览器兼容性:IE>=9(原因为defineProperty)

Feature

☑ 渐进式基础库

☑ JSX写法

☑ 脚手架

☑ 2D渲染

☑ 精灵动画(组件形式)

☑ 物理引擎(插件)

☑ 事件、生命周期钩子、自定义钩子

☑ 使用JSX开发(babel-plugin)

☑ 开发者工具(Chrome扩展插件)

☑ 基础文档

☑ 基础功能的单元测试

☑ 3D渲染(插件)

☑ 2D、3D混合渲染

☑ 3000个150x150的图片2D渲染时保持60fps

☑ 1000个3D模型渲染时保持60fps

☑ 允许自定义组件

☑ 允许自定义插件

☑ 2D图片的运行时像素编辑

☑ 文档补齐

☑ 支持加载mmd模型(插件)

☑ 支持加载3ds模型(插件)

☑ 支持加载fbx模型(插件)

☑ 支持加载dds图片(插件)

☑ 支持微信小游戏(插件)

☑ 支持微信小程序(插件)

☑ CanvasUI基础组件

☐ 支持typescript

☐ 导出原生javascript+canvas骨架屏(未开放)

☐ 调试工具完善

☐ CanvasRouter路由(插件)

☐ CanvasStore数据管理(插件)

☐ 更多功能的单元测试

☐ Webgl的3D渲染性能优化

Changelog

Chrome调试工具

Clone这个仓库,打开 Chrome://extensions ,然后将 chrome-devtools/dist 目录拽进去安装即可。

Introduction

A lite(30kb+) canvas library, includes a Chrome plugin for debugging. Support physics and animations with high performace. Suits mobile and PC(including IE).

More demos

npm run dev , then localhost:8080/demos/demo1.html .

How to use

Import Easycanvas: