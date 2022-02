A fork of npm module easy-zip

Uses nodebuffer instead of base64 to get better speed

JSZip version 3.1.3

Supports zip streams for handdling big zip files.

Installation

npm install --save easy-zip2

Examples

var EasyZip = require ( 'easy-zip2' ).EasyZip; console .log( "add text" ); var zip = new EasyZip(); zip.file( 'hello.txt' , 'Hello World!' ); zip.writeToFile( 'text.zip' ); console .log( "add folder" ); var zip2 = new EasyZip(); var jsFolder = zip2.folder( 'js' ); jsFolder.file( 'hello.js' , 'alert("hello world")' ); zip2.writeToFile( 'folder.zip' ); console .log( "add file" ); var zip3 = new EasyZip(); zip3.addFile( 'main.js' , 'easy-zip.js' , function ( ) { zip3.writeToFile( 'file.zip' ); }); console .log( "batch add files" ); var files = [{ source : 'easy-zip.js' , target : 'easy-zip.js' }, { target : 'img' }, { source : 'jszip.js' , target : 'lib/tmp.js' } ]; var zip4 = new EasyZip(); zip4.batchAdd(files, { ignore_missing : true }, function ( ) { zip4.writeToFile( 'batchadd.zip' ); }); console .log( "zip a folder" ); var zip5 = new EasyZip(); zip5.zipFolder( '../easy-zip2' , function ( ) { zip5.writeToFile( 'folderall.zip' ); }); console .log( "zip a folder and change folder destination name" ); var zip6 = new EasyZip(); zip6.zipFolder( '../easy-zip2' , { rootFolder : 'easy-zip6' }, function ( ) { zip6.writeToFile( 'folderall.zip' ); }); console .log( "zip with Stream" ); var zip7 = new EasyZip(); var files = [{ source : 'easy-zip.js' , target : 'files-1.js' },{ source : 'easy-zip.js' , target : 'files-2.js' },{ source : 'easy-zip.js' , target : 'files-3.js' },{ source : 'easy-zip.js' , target : 'files-4.js' },{ source : 'easy-zip.js' , target : 'files-5.js' } ]; zip7.batchAdd(files, function ( ) { zip7.writeToFileStream( 'stream.zip' , function ( metadata ) { console .log(metadata); }, function ( ) { console .log( "stream.zip is finished" ); }); });

License

MIT License