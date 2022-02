Easy zip is extend from jszip,and run in the node.

Installation

npm install easy-zip

Examples

var EasyZip = require ( 'easy-zip' ).EasyZip; var zip = new EasyZip(); zip.file( 'hello.txt' , 'Hello World!' ); zip.writeToFile( 'text.zip' ); var zip2 = new EasyZip(); var jsFolder = zip2.folder( 'js' ); jsFolder.file( 'hello.js' , 'alert("hello world")' ); zip2.writeToFile( 'folder.zip' ); var zip3 = new EasyZip(); zip3.addFile( 'main.js' , 'easyzip.js' , function ( ) { zip3.writeToFile( 'file.zip' ); }); var files = [ { source : 'easyzip.js' , target : 'easyzip.js' }, { target : 'img' }, { source : 'jszip.js' , target : 'lib/tmp.js' } ]; var zip4 = new EasyZip(); zip4.batchAdd(files, function ( ) { zip4.writeToFile( 'batchadd.zip' ); }); var zip5 = new EasyZip(); zip5.zipFolder( '../easy-zip' , function ( ) { zip5.writeToFile( 'folderall.zip' ); }); var zip6 = new EasyZip(); zip6.zipFolder( '../easy-zip' , function ( ) { zip6.writeToFile( 'folderall.zip' ); }, { rootFolder : 'easy-zip6' });

License

BSD