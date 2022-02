A small library to make SOAP requests easier via Node.js, Deno, and your browser

Installation

npm install easy-soap-request

Usage

const soapRequest = require ( 'easy-soap-request' ); const fs = require ( 'fs' ); const url = 'https://graphical.weather.gov/xml/SOAP_server/ndfdXMLserver.php' ; const sampleHeaders = { 'user-agent' : 'sampleTest' , 'Content-Type' : 'text/xml;charset=UTF-8' , 'soapAction' : 'https://graphical.weather.gov/xml/DWMLgen/wsdl/ndfdXML.wsdl#LatLonListZipCode' , }; const xml = fs.readFileSync( 'test/zip-code-envelope.xml' , 'utf-8' ); ( async ( ) => { const { response } = await soapRequest({ url : url, headers : sampleHeaders, xml : xml, timeout : 1000 }); const { headers, body, statusCode } = response; console .log(headers); console .log(body); console .log(statusCode); })();

Deno

import soapRequest from 'https://deno.land/x/easy_soap_request/index.d.js' ; const url = 'https://graphical.weather.gov/xml/SOAP_server/ndfdXMLserver.php' ; const sampleHeaders = { 'user-agent' : 'sampleTest' , 'Content-Type' : 'text/xml;charset=UTF-8' , 'soapAction' : 'https://graphical.weather.gov/xml/DWMLgen/wsdl/ndfdXML.wsdl#LatLonListZipCode' , }; ( async ( ) => { const xml = await Deno.readFile( 'test/zip-code-envelope.xml' ); const { response } = await soapRequest({ url : url, headers : sampleHeaders, xml : xml }); const { headers, body, statusCode } = response; console .log(headers); console .log(body); console .log(statusCode); })();

Browser

Note: CORS policies apply

< html > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/easy-soap-request/dist/easy-soap-request.js" > </ script > < script > const url = 'https://my-soap-server' ; const sampleHeaders = { 'Content-Type' : 'text/xml;charset=UTF-8' , SOAPAction : 'https://my-soap-action/something' , }; const xml = `<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body>Some Data</soapenv:Body> </soapenv:Envelope>` ; async function makeRequest ( ) { const { response } = await soapRequest({ url : url, headers : sampleHeaders, xml : xml, timeout : 1000 }); const { headers, body, statusCode } = response; console .log(headers); console .log(body); console .log(statusCode); document .body.innerHTML = body; }; makeRequest(); </ script > < body > </ body > </ html >

Changelog

Changelog.md

