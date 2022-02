Easy promise queue. Set a concurrency to execute promises in the queue.

English 中文

What is it used for

It's a concurrent queue which can pause.

When its concurrency is set as 1(by default), it's a FIFO queue.

You can put Promises into this queue. Only X promises can be executed concurrently as your configuration.

You can pause/resume this queue at any time. When the queue is paused, ongoing promises will keep running until done though.

Installation

$ npm install easy-promise-queue

Usage

How to import

commonJS:

const PromiseQueue = require ( "easy-promise-queue" ).default;

es2015:

import PromiseQueue from 'easy-promise-queue' ;

How to use

Add Promise thunk to run promise one by one:

let pq = new PromiseQueue({ concurrency : 1 }); pq.add( () => { return new Promise ( function ( resolve, reject ) { setTimeout( function ( ) { console .log( 'task 1' ); resolve(); }, 1000 ) }); }); pq.add( () => { return new Promise ( function ( resolve, reject ) { setTimeout( function ( ) { console .log( 'task 2' ); resolve(); }, 1000 ) }); }); pq.add([promiseThunk, promiseThunk, promiseThunk]); pq.add(promiseThunk).add(promiseThunk).add(promiseThunk); pq.add(promiseThunk); pq.add(promiseThunk); pq.add(promiseThunk);

How to pause the queue:

... pq.pause(); pq.resume();

License

MIT