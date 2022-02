Easy form generator (AngularJS)

Generate advanced and unique boostrap forms without typing a single line of code!

What is it?

Easy form generator (step way or drag and drop way):

Create forms in a matter of minutes ⌛ (you may not need to add "s" to minutes).

Don't limit your form to a single column template (up to 3 controls per line).

generated forms use bootstrap (until now the most popular front end framework)

based on amazing and ✨ angular formly (see angular formly website and documentation then you'll understand the ✨ behind)



Complementary information to better understand easy form generator

Easy Form Generator: Step way

IMPORTANT: easyFormGenerator v2.1.1 introduced a breaking change to fix angular formly upgrade compatibility issue. This breaking change impacts Header control only. Header control field model now needs header value to be in templateOptions.placeholder (rather than in templateOptions.description ). To help to ensure the right property is used by your previously saved fields model, description input is now added in Header edit modal (so just cut / paste description into header text input).

Step way version is the most accomplished and stable version.

cross browser compatible

responsive (not sure it will be used a lot but you could create a form on your smartphone with the step way version).

multi-language support

friendly configurable thanks to a single provider easyFormSteWayConfig provider enable / disable modal animation enable / disable controls (ex: hide rich text from editor) set current language (default is english) show hide preview model and / or preview panel in editor

provider production friendly

Have a try here: Easy for generator step way version

Step way visual preview here:

Easy Form Generator: drag and drop way (BETA)

Drag and drop way version (currently in BETA) is more fun and faster to design a form

drag control then drop control

right click to open edit panel

Drag and drop way is still in development.

Chrome will give you the best experience with drag and drop version. You may encounter unexpected behaviours with other navigators.

have a try here: Easy for generator drag and drop way version

Drag and drop way visual preview here:

Easy form viewer: production ready

Easy form viewer is a directive which helps you using your created forms

when you saved your form you saved edaFieldsModel : easy form generator fields model

: easy form generator fields model just bind it to easy form viewer directive, then it will render (without all unecessary decoration — generator useful only —):

How to use?

Using Step way version (production friendly)

Install

Installing easyFormGenerator will install in a row:

step way

drag and drop way

form viewer

Install:

npm install --save easy-form-generator

or

yarn install easy-form-generator

dependencies

Easy form generator creates amazing bootstrap forms thanks to these dependencies:

dependency npm install from dist/vendors bootstrap (css / js) npm i --save bootstrap dist/vendors bootswatch npm i --save bootswatch dist/vendors jquery npm i --save jquery dist/vendors angular js (>= 1.3.X) npm i --save angular dist/vendors ngAnimate npm i --save angular-animate dist/vendors angular-translate npm i --save angular-translate dist/vendors angular-ui-bootstrap npm i --save angular-ui-bootstrap dist/vendors textAngular npm i --save textangular dist/vendors angular-strap npm i --save angular-strap dist/vendors nya-bootstrap-select npm i --save @lordfriend/nya-bootstrap-select dist/vendors angular toaster npm i --save angularjs-toaster dist/vendors

They are not include in easyFormGenerator bundle to avoid side effects / collisions in your application.

It is up to you to include them in your application depending on your dev workflow.

It will be far more talkative be checking demo:

Inject easy form generator in your app

Just inject eda.easyformGen.stepway in you application:

angular.module( "YOUR_APP" , [ "eda.easyformGen.stepway" ]);

All easy form generator just by this small html:

< eda-step-way-easy-form-gen > </ eda-step-way-easy-form-gen >

Want to Load/save models?

Add these attributes to interact with your own controller:

eda-easy-form-generator-model : attribute to bind your model

: attribute to bind your model eda-save-form-event : attribute to bind save form event

< eda-step-way-easy-form-gen eda-easy-form-generator-model = "_MODEL_" eda-save-form-event = "_SAVE_FUNCTION_" > </ eda-step-way-easy-form-gen >

eda-easy-form-generator-model properties are:

field name field format field description formName string stores form name , default is empty string btnSubmitText string stores submit button name, default is 'Submit' btnCancelText string stores submit button name, default is 'Cancel' edaFieldsModel array easy form generator fields model that describe form edaFieldsModelStringified string edaFieldsModel but stringified (then easy to save fields model to any database) formlyFieldsModel object angular formly fields model (filled by easy form generator from edaFieldsModel ) dataModel object filling the form feeds dataModel

eda-save-form-event function:

saveForm(edaEasyFormGeneratorModel);

Customize easyFormGenerator

Multilanguage support:

Default or fallback language is set to english by default (but you can change this fallback language).

language key note english 'en' french 'fr' german 'de' japanese 'jp' spanish 'es' thx to Benjamin Orozco 👍 turkish 'tr' thx to Serhat Can 👍 bresilian portuguese 'pt-br' thx to Leandro.Battisti 👍 chinese 'zh' thx to @alansong 👍

Change the default language in your controller:

angular .module( 'YOURAPP' , [ '...' ]) .config(easyFromConfigFct); easyFromConfigFct.$inject = [ 'easyFormSteWayConfigProvider' ]; function easyFromConfigFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { console .info(easyFormSteWayConfigProvider.getCurrentLanguage()); easyFormSteWayConfigProvider.setLanguage( 'fr' );

enable disable controls:

All controls are enabled by default.

list of controls:

control name control key empty control empty header header Subtitle Subtitle TextInput TextInput Password Password Email Email IpAdress IpAdress Date Date Texarea Texarea RichTextEditor RichTextEditor Radio Radio Checkbox Checkbox BasicSelect BasicSelect GroupedSelect GroupedSelect

angular .module( 'YOURAPP' , [ '...' ]) .config(easyFromConfigFct); easyFromConfigFct.$inject = [ 'easyFormSteWayConfigProvider' ]; function easyFromConfigFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { easyFormSteWayConfigProvider.disableControl( 'TextInput' ); easyFormSteWayConfigProvider.disableControl([ 'BasicSelect' , 'GroupedSelect' ]); easyFormSteWayConfigProvider.enableControl( 'TextInput' ); easyFormSteWayConfigProvider.enableControl([ 'BasicSelect' , 'GroupedSelect' ]);

show hide preview panel details:

show / hide entire form preview panel

show / hide preview models in preview panel

angular .module( "appDemo" , [ "eda.easyformGen.stepway" ]) .config(configFct) .controller( "demoController" , demoController); configFct.$inject = [ "easyFormSteWayConfigProvider" ]; function configFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { easyFormSteWayConfigProvider.showPreviewPanel( true ); easyFormSteWayConfigProvider.showPreviewModels( true ); }

Using Drag and drop way version (BETA)

Install

Installing easyFormGenerator will install in a row:

step way

drag and drop way

form viewer

Install:

npm install --save easy-form-generator

or

yarn install easy-form-generator

dependencies

Easy form generator creates amazing bootstrap forms thanks to these dependencies:

dependency npm install from dist/vendors bootstrap (css / js) npm i --save bootstrap dist/vendors bootswatch npm i --save bootswatch dist/vendors jquery npm i --save jquery dist/vendors angular js (>= 1.3.X) npm i --save angular dist/vendors ngAnimate npm i --save angular-animate dist/vendors angular-translate npm i --save angular-translate dist/vendors angular-ui-bootstrap npm i --save angular-ui-bootstrap dist/vendors textAngular npm i --save textangular dist/vendors angular-strap npm i --save angular-strap dist/vendors nya-bootstrap-select npm i --save @lordfriend/nya-bootstrap-select dist/vendors angular toaster npm i --save angularjs-toaster dist/vendors

They are not include in easyFormGenerator bundle to avoid side effects / collisions in your application.

It is up to you to include them in your application depending on your dev workflow.

It will be far more talkative be checking demo: dragDropWay.html in preview directory

Inject easy form generator in your app

Just inject eda.easyformGen.dragdropway in you application:

angular.module( "appDemo" , [ "eda.easyformGen.dragdropway" ]);

All easy form generator just by this small html:

< eda-dragdrop-way-easy-form-gen > </ eda-dragdrop-way-easy-form-gen >

Want to Load/save models?

Add these attributes to interact with your own controller:

eda-easy-form-generator-model : attribute to bind your model

: attribute to bind your model eda-save-form-event : attribute to bind save form event

< eda-dragdrop-way-easy-form-gen eda-easy-form-generator-model = "_MODEL_" eda-save-form-event = "_SAVE_FUNCTION_" > </ eda-dragdrop-way-easy-form-gen >

eda-easy-form-generator-model properties are:

field name field format field description formName string stores form name , default is empty string btnSubmitText string stores submit button name, default is 'Submit' btnCancelText string stores submit button name, default is 'Cancel' edaFieldsModel array easy form generator fields model that describe form edaFieldsModelStringified string edaFieldsModel but stringified (then easy to save fields model to any database) formlyFieldsModel object angular formly fields model (filled by easy form generator from edaFieldsModel ) dataModel object filling the form feeds dataModel

eda-save-form-event function:

saveForm(edaEasyFormGeneratorModel);

Using Easy form viewer (production friendly)

Install

Installing easyFormGenerator will install in a row:

step way

drag and drop way

form viewer

Install:

npm install --save easy-form-generator

or

yarn install easy-form-generator

dependencies

Easy form generator creates amazing bootstrap forms thanks to these dependencies:

dependency npm install from dist/vendors bootstrap (css / js) npm i --save bootstrap dist/vendors bootswatch npm i --save bootswatch dist/vendors jquery npm i --save jquery dist/vendors angular js (>= 1.3.X) npm i --save angular dist/vendors ngAnimate npm i --save angular-animate dist/vendors textAngular npm i --save textangular dist/vendors nya-bootstrap-select npm i --save @lordfriend/nya-bootstrap-select dist/vendors

They are not include in easyFormGenerator bundle to avoid side effects / collisions in your application.

It is up to you to include them in your application depending on your dev workflow.

It will be far more talkative be checking demo: formviewer.html in preview directory

Inject easy form viewer in your app

Just inject eda.easyFormViewer in you application:

( function ( angular ) { 'use strict' ; angular .module( 'app' , [ 'eda.easyFormViewer' ]) .controller( 'demoController' , demoController); demoController.$inject = [ '$timeout' ]; function demoController ( $timeout ) { var demoCtrl = this ; demoCtrl.fieldsModel = loadMySavedEdaFieldsModel(); demoCtrl.dataModel = {}; demoCtrl.submitButtonText = 'Submit this form' ; demoCtrl.cancelButtonText = 'Cancel all' ; demoCtrl.submitFormEvent = submitFormEvent; demoCtrl.cancelFormEvent = cancelFormEvent; function loadMySavedEdaFieldsModel ( ) { var mySavedModel = readItWhereISavedIt(); return mySavedModel; } function submitFormEvent ( dataModelSubmitted ) { console .info( 'Submit event: you can manage this event in your controller' ); console .dir( { 'dataModelSubmitted' : dataModelSubmitted} ); } function cancelFormEvent ( ) { console .info( 'Cancel event: you can manage this event in your controller' ); } }

All easy form viewer directive:

< eda-easy-form-viewer eda-easy-form-viewer-data-model = "demoCtrl.dataModel" eda-easy-form-viewer-easy-form-generator-fields-model = "demoCtrl.fieldsModel" eda-easy-form-viewer-submit-button-text = "{{demoCtrl.submitButtonText}}" eda-easy-form-viewer-cancel-button-text = "{{demoCtrl.cancelButtonText}}" eda-easy-form-viewer-submit-form-event = "demoCtrl.submitFormEvent(dataModelSubmitted)" eda-easy-form-viewer-cancel-form-event = "demoCtrl.cancelFormEvent()" > </ eda-easy-form-viewer >

eda-easy-form-viewer property format description eda-easy-form-viewer-data-model object data model to preload form (from a previous database save for example). eda-easy-form-viewer-easy-form-generator-fields-model object easy form generator generated form object (by step way or drag and drop way) eda-easy-form-viewer-submit-button-text string submit button text eda-easy-form-viewer-cancel-button-text string cancel button text eda-easy-form-viewer-submit-form-event function to handle submit event in your controller (like saving data model for example) eda-easy-form-viewer-cancel-form-event function to handle cancel event in your controller

What is new?

see release notes

older:

December 2016: v2.0.0 (big tsunami update):

leave bower, gulp and jspm in favor of webpack + npm

new control: IP adress

new language added Brazilian Portuguese thanks to Leandro.Battisti

December 2016: v1.2.0 is released

March 2016: v1.1.0 is released.

November 2015: v1.1.0 coming soon: migration to ES6 + fixes

October 2015: Easy form Generator step way : new config available with easyFormSteWayConfigProvider : show/hide preview panel show hide models (in prevew panel)



angular .module( "appDemo" , [ "eda.easyformGen.stepway" ]) .config(configFct) .controller( "demoController" , demoController); configFct.$inject = [ "easyFormSteWayConfigProvider" ]; function configFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { easyFormSteWayConfigProvider.showPreviewPanel( true ); easyFormSteWayConfigProvider.showPreviewModels( true ); }

October 2015: Easy form Generator step way : demo updated stepway with language selection

October 2015: Easy form Generator step way : new languages added french german japanese spanish (thx to Benjamin Orozco 👍) turkish (thx to Serhat Can 👍)



angular .module( 'YOURAPP' , [ '...' ]) .config(easyFromConfigFct); easyFromConfigFct.$inject = [ 'easyFormSteWayConfigProvider' ]; function easyFromConfigFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { console .info(easyFormSteWayConfigProvider.getCurrentLanguage()); easyFormSteWayConfigProvider.setLanguage( 'fr' );

October 2015: Easy form Generator step way : enable or disable control in your easy form generator step way version.

angular .module( 'YOURAPP' , [ '...' ]) .config(easyFromConfigFct); easyFromConfigFct.$inject = [ 'easyFormSteWayConfigProvider' ]; function easyFromConfigFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { easyFormSteWayConfigProvider.disableControl( 'TextInput' ); easyFormSteWayConfigProvider.enableControl( 'Date' );

Sept 2015: drag and drop way is now a simple directive eda-dragdrop-way-easy-form-gen

Easy form Generator - Step way: new provider : enable/disable modal animation from your own config thanks to new provider easyFormSteWayConfigProvider

angular.module( "YOUR_APP" , []).config(easyFromConfigFct); easyFromConfigFct.$inject = [ "easyFormSteWayConfigProvider" ]; function easyFromConfigFct ( easyFormSteWayConfigProvider ) { easyFormSteWayConfigProvider.setModalAnimation( false ); }

+ more easy form generator - step way - config. later

Fix applied in v1.0.17 : 🐛 angular bootstrap modal animation issues when using angular> 1.3 — backdrop won't disapear when closing modal —. Waiting for fix, so untill fix is realeased modal animation is disabled to prevent this issue 😥.

step way versions is now a module easier to interact with your application.

📰 step way : added email control email entered must follow an email pattern (validation included) a validation message is displayed when entered email is invalid (pattern related) preview:



Donate

Do you use & like easyFormGenerator but you don’t find a way to show some love? If yes, please consider donating to support this project. Otherwise, no worries, regardless of whether there is support or not, I will keep maintaining this project. Still, if you buy me a cup of coffee I would be more than happy though 😄

License

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2019 Erwan DATIN

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.