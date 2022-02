基于 Egg + Vue + Webpack SSR 服务端渲染和 CSR 前端渲染工程骨架项目,包括前台系统(SSR MPA)和后台管理系统(SSR SPA)。

文档

https://www.yuque.com/easy-team/egg-vue

系统功能

前台博客系统 http://localhost:7001

采用 Egg + Vue 服务端渲染

博客首页

文章列表

文章详情

后台管理系统 http://localhost:7001/admin

采用 Egg + Vue + Vue-Router + Element 单页面服务端同构渲染

Dashboard

Markdown

文章管理

骨架模板

egg-vue-webpack-boilerplate Egg + Vue 多种特性功能模板。

egg-vue-webpack-mpa-boilerplate Egg + Vue 多页渲染模板。

egg-vue-webpack-spa-boilerplate Egg + Vue + Vue-Router + Vuex 单页面服务端渲染模板。

egg-vue-webpack-asset-boilerplate Egg + Vue 前端 Asset 渲染方案。

egg-vue-webpack-html-boilerplate Egg + Vue 静态 HTML 渲染方案。

egg-vue-typescript-boilerplate Egg + Vue + TypeScript 项目。

ves-admin Egg + Vue 上层框架解决方案。

以上项目,你可以通过 easywebpack-cli 初始化。

特性

支持服务端渲染SSR(Server Side Render), 前端渲染CSR(Client Side Render) 方式

支持 Node 和 前端代码修改, Webpack 自动编译和热更新, npm run dev 一键启动应用

基于 vue + axios 多页面服务端渲染, 客户端渲染同构实现, 支持 asyncData 渲染

基于 vue + vuex + vue-router + axios 单页面服务器客户端同构实现

支持 js/css/image 资源依赖, 内置支持 CDN 特性, 支持 css/sass/less 样式编写

支持根据 .vue 文件自动创建 Webpack Entry 入口文件

开始支持多进程和缓存编译, 支持 Webpack dll 自动化构建, 与多进程编译结合,构建速度减少 2/3

支持 Vue 组件 import 异步加载, 具体实例请看app/web/page/dynamic

支持服务端渲染(SSR)失败时,自动降级为前端渲染(CSR)模式

提供 国际化 i18n 多语言支持方案

文档

插件

运行

npm run boot npm run dev

或

cd packages/egg-react-webpack-boilerplate npm install npm run dev

交流

功能性需求或者Bug问题, 欢迎大家 PR 完善, 如果你需要了解更多信息,请加 QQ 群: 433207205 (备注:easyjs)

