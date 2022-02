This tool supports the following functionality:

Full backup of AWS DynamoDb table to Amazon S3 bucket within or between regions.

Incremental backup of AWS DynamoDb table to Amazon S3 bucket within or between regions.

AWS Lambda based incremental backup of AWS DynamoDb table to Amazon S3 bucket within or between regions.

Restore AWS DynamoDb table from Amazon S3 bucket within or between regions.

Deploy and configure Amazon S3 backup bucket.

Deploy, configure AWS Lambda and add event source.

Built on NodeJS classes and ECMAScript 2015 (ES6).

It can be used independently and as a dependency in your code.

Usage samples

Full backup

$ gulp backup-full --s3bucket <bucket> --s3prefix <prefix> --s3region <region> --dbtable <table> --dbregion <region> Options: --s3bucket (required) Amazon S3 backup bucket name --s3prefix (optional) subfolder for backup (recommend use AWS DynamoDb table name) --s3encryption (optional) AES256 (default) or aws:kms --s3region (required) AWS Region for Amazon S3 backup bucket --dbtable (required) AWS DynamoDb table name --dbregion (required) AWS Region for AWS DynamoDb table

const Backup = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Backup; let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Prefix : 'STRING_VALUE' , S3Encryption : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' , DbTable : 'STRING_VALUE' , DbRegion : 'STRING_VALUE' }; let backup = new Backup(config); backup.full();

Incremental backup

$ gulp backup-incremental --s3bucket <bucket> --s3prefix <prefix> --s3region <region> --dbtable <table> --dbregion <region> Options: --s3bucket (required) Amazon S3 backup bucket name --s3prefix (optional) subfolder for backup (recommend use AWS DynamoDb table name) --s3encryption (optional) AES256 (default) or aws:kms --s3region (required) AWS Region for Amazon S3 backup bucket --dbtable (required) AWS DynamoDb table name --dbregion (required) AWS Region for AWS DynamoDb table

const Backup = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Backup; let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Prefix : 'STRING_VALUE' , S3Encryption : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' , DbTable : 'STRING_VALUE' , DbRegion : 'STRING_VALUE' }; let backup = new Backup(config); backup.incremental();

AWS Lambda based incremental backup

The DynamoDB Stream StreamViewType needs to be one of NEW_IMAGE , NEW_AND_OLD_IMAGES , or KEYS_ONLY .

Note that DynamoDB Streams does not support encryption at rest.

const Backup = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Backup; module .exports.handler = ( event, context, callback ) => { if (!event.Records) { callback( 'There are no items to process.' ); } else { let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' , S3Encryption : 'STRING_VALUE' , S3Prefix : 'STRING_VALUE' , DbTable : 'STRING_VALUE' , DbRegion : 'STRING_VALUE' , }; let backup = new Backup(config); backup.fromDbStream(event.Records).then( () => { callback(); }).catch( err => { callback(err); }); } }

Restore

$ gulp restore --s3bucket <bucket> --s3prefix <prefix> --s3region <region> --dbtable <table> --dbregion <region> Options: --s3bucket (required) Amazon S3 backup bucket name --s3prefix (optional) subfolder for backup(recomend use AWS DynamoDb table name) --s3region (required) AWS Region for Amazon S3 backup bucket --dbtable (required) AWS DynamoDb table name --dbregion (required) AWS Region for AWS DynamoDb table --restoretime (required) JavaScript timestamp of when to restore to

const Restore = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Restore; let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Prefix : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' , DbTable : 'STRING_VALUE' , DbRegion : 'STRING_VALUE' , RestoreTime : 'STRING_VALUE' }; Restore(config);

Deploy S3 Backup Bucket

$ gulp deploy-s3-bucket --s3bucket <bucket> --s3region <region> Options: --s3bucket (required) Amazon S3 backup bucket name --s3region (required) AWS Region for Amazon S3 backup bucket

const Deploy = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Deploy; let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' }; let deploy = new Deploy(config); deploy.backupBucket();

Deploy AWS Lambda Function

$ gulp deploy-lambda --s3bucket <bucket> --s3prefix <prefix> --s3region <region> --dbregion <region> --lName <lambdaName> --lRegion <region> --lAlias <lambdaAlias> --lRoleName <lambdaRole> Options: --s3bucket (required) Amazon S3 backup bucket name --s3prefix (optional) subfolder for backup (recommend use AWS DynamoDb table name) --s3region (required) AWS Region for Amazon S3 backup bucket --dbregion (required) AWS Region for AWS DynamoDb table --lName (required) AWS Lambda Function Name --lRegion (required) AWS Region for AWS Lambda Funtion --lAlias (required) AWS Lambda Function Alias --lRoleName (required) AWS Lambda Function Execution Role --lMemorySize (optional) AWS Lambda MemorySize in MB (defaults to 128) --lTimeout (optional) AWS Lambda Timeout in Seconds (defaults to 6)

const Deploy = require ( 'dynamodb-backup-restore' ).Deploy; let config = { S3Bucket : 'STRING_VALUE' , S3Prefix : 'STRING_VALUE' , S3Region : 'STRING_VALUE' , DbRegion : 'STRING_VALUE' , LambdaName : 'STRING_VALUE' , LambdaRegion : 'STRING_VALUE' , LambdaAlias : 'STRING_VALUE' , LambdaRoleName : 'STRING_VALUE' , LambdaMemorySize : 'STRING_VALUE' , LambdaTimeout : 'STRING_VALUE' }; let deploy = new Deploy(config); deploy.lambda();

Deploy AWS Lambda Event

$ gulp deploy-lambda-event --dbtable <table> --dbregion <region> --lName <lambdaName> --lRegion <region> --lAlias <lambdaAlias> Options: --dbtable (required) AWS DynamoDb table name --dbregion (required) AWS Region for AWS DynamoDb table --lName (required) AWS Lambda Function Name --lRegion (required) AWS Region for AWS Lambda Funtion --lAlias (required) AWS Lambda Function Alias