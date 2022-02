Dva Model Creator

Inspired by aikoven/typescript-fsa and dphilipson/typescript-fsa-reducers

If develop JavaScript project,you can use umijs/vscode-extension-umi-pro 。

Advantage

Test coverage 100%, production available.

Type strong action without any.

100% compatible with existing dva projects, can be mixed with the original dva/umi project.

How to use

yarn add dva-model-creator

Config app.ts to prevent namespacePrefixWarning.

export const dva = { config : { namespacePrefixWarning : false , onError(err: ErrorEvent) { err.preventDefault(); console .error(err.message); }, }, };

import { DvaModelBuilder, actionCreatorFactory } from 'dva-model-creator' ; const actionCreator = actionCreatorFactory( 'namespace' ); const add = actionCreator< number >( 'add' ); const minus = actionCreator< number >( 'minus' ); const asyncAdd = actionCreator< number >( 'asyncAdd' ); const delay = ( timeout ) => new Promise ( ( resolve ) => setTimeout(resolve, timeout)); interface Counter { number : number ; } const model = new DvaModelBuilder<Counter>({ number : 0 }, 'namespace' ) .case(add, ( state, payload ) => { return { number : state.number + payload, }; }) .case(minus, ( state, payload ) => { return { number : state.number - payload, }; }) .takeEvery(asyncAdd, function * ( payload, { call, put } ) { yield call(delay, 100 ); yield put(add(payload)); }) .build(); export default model;

Immer

immer and case cannot be used at the same time, and you should open immer manually.