A collection of JavaScript functions for working with durations.

Installation

npm install duration-fns

Overview

import * as duration from 'duration-fns' duration.parse( 'PT1M30S' ) duration.toString({ years : 1 , hours : 6 }) duration.toUnit({ minutes : 2 }, 'seconds' ) duration.toMilliseconds({ seconds : 2 }) duration.toSeconds({ milliseconds : 2000 }) duration.toMinutes({ hours : 1 , seconds : 60 }) duration.toHours({ minutes : 60 }) duration.toDays({ weeks : 1 , hours : 24 }) duration.toWeeks({ days : 14 }) duration.toMonths({ years : 2 , months : 1 }) duration.toYears({ months : 12 }) duration.normalize({ days : 28 , hours : 24 }) duration.normalize({ days : 28 , hours : 24 }, '2018-02-01' ) duration.normalize({ days : 28 , hours : 24 }, '2016-02-01' ) duration.abs({ days : -1 , seconds : 1 }) duration.negate({ days : -1 , hours 2 }) duration.isNegative({ days : 1 , hours : -25 }) duration.isZero({ days : 1 , hours : -24 }) duration.subtract({ days : 2 }, { days : 1 , hours : 12 }) duration.sum({ days : 1 }, { days : 2 , hours : 12 }) duration.apply( '2020-01-01T00:00:00.000Z' , { years : 2 }).toISOString() duration.between( '2022-01-01' , '2020-01-01' ) duration.UNITS

Conventions

Function arguments

All functions that accept a duration object also accept numbers and strings:

duration.toSeconds({ minutes : 1 }); duration.toSeconds( 60000 ); duration.toSeconds( 'PT1M' ); duration.sum({ seconds : 1 }, 'P1D' , 200 );

Normalization

Functions that transform or combine duration objects will not usually convert values between units:

duration.sum({ seconds : 1 }, { milliseconds : 1000 });

Pass the return values through normalize for that functionality:

duration.normalize({ seconds : 1 , milliseconds 1000 });

Some units cannot be normalized to others. For example, months can be normalized to years, but days cannot be normalized to months without a reference date:

duration.normalize({ days : 31 }); duration.normalize({ days : 31 }, '2020-02-01' ); duration.normalize({ days : 31 }, '2020-12-01' );

Misc

