duoshuo.com apis

a duoshuo SDK in Node.js

How to install

$ npm install duoshuo

Example

var Duoshuo = require ( 'duoshuo' ) var duoshuo = new Duoshuo({ short_name : 'abc' , secret : 'xxx' }) duoshuo .auth(code) .then( function ( access_token ) { console .log(access_token) }) .catch( function ( err ) { console .error(err) }) var access_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx' var client = duoshuo.getClient(access_token) client.join({ user : {}, }).then( function ( user ) { console .log(user) }).catch( function ( err ) { console .log(err) }) client.tops({ range : 'daily' num_items : 10 }).then( function ( err, threads ) { console .log(threads) }) client.comment({ message : '我的一条新匿名评论' }).then( function ( err, comment ) { console .log(comment) })

Tests