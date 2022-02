Webpack dsv loader

A Webpack plugin for loading dsv files (for example .csv).

Installation

Install via npm:

npm install --save-dev dsv-loader

Usage

You can require dsv data like this:

const data = require ( 'dsv-loader!./data.csv' );

The loader will translate the data.csv file into a JSON Object.

Usage with webpack.config

To require dsv files like this: require('data.csv') , you can add the dsv-loader to your webpack config:

module : { rules : [{ test : /\.(c|d|t)sv$/ , use : [ 'dsv-loader' ] }] }

Example

data.csv

Hello World 42 "fish" foo bar

const data = require (data.csv)

Options

delimiter

Tells the loader which delimiter is used to seperate the data. Default: ','

Examples:

const data = require ( 'dsv-loader?delimiter=;!./data.csv' ); const data = require ( 'dsv-loader?delimiter=x!./data.csv' );

rows

Tells the loader if it should use the first row as columns row. Default: Yes

Examples:

const data = require ( 'dsv-loader!./data.csv' ); const data = require ( 'dsv-loader?rows!./data.csv' );

Credits