The API is generated programmatically, based on endpoints description JSON fetched from official docs.

Why this package?

Always up-to-date API (PRs with changes are generated automatically, see most recent)

, see full API showcase) Full support for streams (see upload/download examples)

(see upload/download examples) Supports Dropbox Paper API

Examples for all endpoints (see more)

Get started

$ npm i -s dropbox-v2-api

const dropboxV2Api = require ( 'dropbox-v2-api' );

Auth

using token

const dropbox = dropboxV2Api.authenticate({ token : 'your token' }); dropbox({ resource : 'users/get_account' , parameters : { 'account_id' : 'dbid:AAH4f99T0taONIb-OurWxbNQ6ywGRopQngc' } }, (err, result, response) => { if (err) { return console .log(err); } console .log(result); });

using oauth2 flow (see example app)

const dropbox = dropboxV2Api.authenticate({ client_id : 'APP_KEY' , client_secret : 'APP_SECRET' , redirect_uri : 'REDIRECT_URI' , state : 'OPTIONAL_STATE_VALUE' }); const authUrl = dropbox.generateAuthUrl(); dropbox.getToken(code, (err, result, response) => { });

Full API showcase

dropbox({ resource : (string), parameters : (object?), readStream : (readable stream object?) }, (err, result, response) => { if (err) { return console .log( 'err:' , err); } console .log(result); console .log(response.headers); });

resource (string) represent API target. It contains Dropbox's namespace and method name. eg. 'users/get_account' , 'users/get_space_usage' , 'files/upload' , 'files/list_folder/longpoll' , 'sharing/share_folder' more at official documentation

(object?) optional parameters, depends on field readStream (readable stream?) Upload-type requests might contains readStream field, which is readable stream

For Download-type requests, the function dropbox returns readable stream.

Upload and Download examples

dropbox({ resource : 'files/upload' , parameters : { path : '/dropbox/path/to/file.js' }, readStream : fs.createReadStream( 'path/to/file.js' ) }, (err, result, response) => { });

or, using streams:

const dropboxUploadStream = dropbox({ resource : 'files/upload' , parameters : { path : '/dropbox/path/to/file.js' } }, (err, result, response) => { }); fs.createReadStream( 'path/to/file.js' ).pipe(dropboxUploadStream);

Download-type requests return writableStream

dropbox({ resource : 'files/download' , parameters : { path : '/dropbox/image.jpg' } }, (err, result, response) => { }) .pipe(fs.createWriteStream( './image.jpg' ));

Problems with downloading? More here

download & upload

You can easely use streams:

const downloadStream = dropbox({ resource : 'files/download' , parameters : { path : '/source/file/path' } }); const uploadStream = dropbox({ resource : 'files/upload' , parameters : { path : '/target/file/path' } }, (err, result, response) => { }); downloadStream.pipe(uploadStream);

API call examples

dropbox({ resource : 'users/get_current_account' }, (err, result, response) => { if (err) { return console .log( 'err:' , err); } console .log(result); });

dropbox({ resource : 'files/get_metadata' , parameters : { path : '/dropbox/path/to/file.js' , include_media_info : false } }, (err, result, response) => { if (err){ return console .log( 'err:' , err); } console .log(result); });

const CHUNK_LENGTH = 100 ; const firstUploadChunkStream = () => utils.createMockedReadStream( '1' , CHUNK_LENGTH); const secondUploadChunkStream = () => utils.createMockedReadStream( '2' , CHUNK_LENGTH); sessionStart( ( sessionId ) => { sessionAppend(sessionId, () => { sessionFinish(sessionId); }); }); function sessionStart ( cb ) { dropbox({ resource : 'files/upload_session/start' , parameters : { close : false }, readStream : firstUploadChunkStream() }, (err, result, response) => { if (err) { return console .log( 'sessionStart error: ' , err) } console .log( 'sessionStart result:' , result); cb(result.session_id); }); } function sessionAppend ( sessionId, cb ) { dropbox({ resource : 'files/upload_session/append' , parameters : { cursor : { session_id : sessionId, offset : CHUNK_LENGTH }, close : false , }, readStream : secondUploadChunkStream() }, (err, result, response) => { if (err){ return console .log( 'sessionAppend error: ' , err) } console .log( 'sessionAppend result:' , result); cb(); }); } function sessionFinish ( sessionId ) { dropbox({ resource : 'files/upload_session/finish' , parameters : { cursor : { session_id : sessionId, offset : CHUNK_LENGTH * 2 }, commit : { path : "/result.txt" , mode : "add" , autorename : true , mute : false } } }, (err, result, response) => { if (err) { return console .log( 'sessionFinish error: ' , err) } console .log( 'sessionFinish result:' , result); }); }

Downloading issues

FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory

You can increase your default memory limit for an app: $ NODE_OPTIONS=--max_old_space_size= 4096 node app.js where 4096 stands for 4GB.

check test cases or examples for more examples...