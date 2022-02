Dropbox Stream

Upload & Download streams for Dropbox

Install

npm i dropbox-stream

Usage

Upload

Uploads stream to dropbox using upload session API

Events order:

progress metadata

const db = require ( 'dropbox-stream' ); const TOKEN = 'put your dropbox token here' ; const FILETOUPLOAD = '/some/file.txt' ; const up = db.createDropboxUploadStream({ token : TOKEN, path : '/test/' + path.basename(FILETOUPLOAD), chunkSize : 1000 * 1024 , autorename : true , mode : 'add' }) .on( 'error' , err => console .log(err)) .on( 'progress' , res => console .log(res)) .on( 'metadata' , metadata => console .log( 'Metadata' , metadata)) fs.createReadStream(FILETOUPLOAD).pipe(up) .on( 'finish' , () => console .log( 'This fires before metadata!' ))

Download

Downloads to stream from dropbox.

Events order:

metadata progress

const db = require ( 'dropbox-stream' ); const TOKEN = 'put your dropbox token here' ; const FILETODOWNLOAD = '/some/file.txt' ; const FILETODOWNLOADTO = './file.txt' ; db.createDropboxDownloadStream({ token : TOKEN, path : FILETODOWNLOAD }) .on( 'error' , err => console .log(err)) .on( 'metadata' , metadata => console .log( 'Metadata' , metadata)) .on( 'progress' , res => console .log(res)) .pipe(fs.createWriteStream(FILETODOWNLOADTO)) .on( 'finish' , () => console .log( 'Done!' ));

If you want to download a file from shared link use:

db.createDropboxDownloadStream({ token : TOKEN, url : 'sharedlink' , path : 'optional file path if shared link is for a folder' })

License MIT